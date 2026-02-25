Mateu Lahoz duda del fuera de juego en el gol de Güler: "La referencia no era esa"

El Real Madrid y el Benfica empatan a uno al descanso en la vuelta de los dieciseisavos de final, tras una primera mitad intensa y llena de emociones. El conjunto portugués salió con personalidad al césped del Santiago Bernabéu y logró incomodar a los blancos desde los primeros compases del encuentro.

El equipo lisboeta encontró premio muy pronto. En el minuto 14, Rafa Silva culminó una jugada rápida para firmar el 0-1, a centro de Pavlidis, y devolver la ilusión a los suyos en la eliminatoria. El tanto silenció momentáneamente al estadio y obligó al Madrid a reaccionar con rapidez.

La respuesta no tardó en llegar. Apenas unos instantes después, Aurélien Tchouaméni aprovechó un pase medido de Fede Valverde desde la frontal del área para establecer el empate (1-1). El centrocampista francés definió con precisión y volvió a colocar al Real Madrid por delante en el global.

El intercambio de golpes dio paso a un tramo de partido más equilibrado, aunque con ambos equipos buscando el área rival. La intensidad en la medular y la presión alta marcaron el ritmo de un duelo que no dio respiro en ningún momento.

La jugada por la que dudó el excolegiado

En el minuto 34 llegó la jugada más comentada del primer tiempo. Arda Güler marcó el que parecía ser el 2-1 tras recoger un rebote dentro del área. Sin embargo, el asistente señaló fuera de juego y la acción fue revisada por el sistema semiautomático.

Tras la revisión, el tanto fue anulado correctamente por posición antirreglamentaria. La decisión fue clara, pero generó dudas en la retransmisión, por el jugador referencia que inhabilita a Güler y marca la línea.

El sistema determinó que el jugador estaba adelantado en el momento del pase, aunque algunos comentaristas mostraron su sorpresa ante la decisión, pese a que el fuera de juego semiautomático ofrece una referencia tecnológica precisa. La acción dejó sensaciones encontradas, pero el reglamento terminó imponiéndose en una jugada milimétrica.

Con el empate en el marcador, el encuentro queda completamente abierto para la segunda mitad. Ambos equipos mantienen sus opciones intactas y todo apunta a que los últimos 45 minutos decidirán una eliminatoria que sigue cargada de tensión y emoción (2-1 por el momento en el global).