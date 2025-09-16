Mateu Lahoz dicta sentencia sobre el polémico penalti que dio la victoria al Real Madrid: "Este tipo de acciones..."

El Real Madrid sufrió más de lo esperado para llevarse la victoria en su estreno en la Champions League 2025-26. La visita del Olympique de Marsella no figuraba como uno de sus compromisos más complicados de la fase liga, pero el conjunto blanco tuvo que arremangarse para no perder los primeros puntos.

Con 1-1 en el marcador e inferioridad numérica tras la expulsión de Carvajal, parecía difícil que el Real Madrid pudiese inclinaese a favor de los blancos. Sin embargo, a falta de 10 minutos para el final, un polémico penalti provocado por Vinicius ayudó a desatascar el partido.

El extremo brasileño, que partió desde el banquillo por segunda vez en lo que llevamos de temporada, conducía el balón en área contraria cuando Facundo Medina fue al suelo con la volundad de cortar su progresión. El defensa argentino cumplió su cometido, pero el balón tocó en su mano de apoyo antes de que esta tocase el suelo.

Mateu Lahoz, ex árbitro de Primera División y analista en Movistar +, no puso en duda que el balón tocase en la mano del defensor del Olympique de Marsella, pero sí se mostró disconforme con el veredicto arbitral. "Este tipo de acciones no deberían señalarse como penalti, en mi opinión", sentenció.

Iturralde González, otra voz autorizada en materia de arbitraje, también mostró sus dudas sobre la decisión, pero matizó que la acción puede ser punible. “Pita penalti por el movimiento de la mano, yo no lo tengo claro. Se está moviendo… Pero tal y como está esta el tema de las manos, es pitable".