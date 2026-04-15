Mateu Lahoz alucina con la expulsión a Camavinga: "El árbitro se ha despistado, no había visto algo así"

El Real Madrid está fuera de la Champions League. Lo que siempre termina saliendo cara para los blancos, esta vez salió cruz tras una eliminatoria en extremo igualada que se decidió por detalles. Euforia para los bávaros, justos semifinalistas de la competición, mientras que en la plantilla blanca solo existe indignación tras una polémica expulsión a Camavinga que, según su criterio, no debió suceder.

Todo pasó en apenas unos minutos. El centrocampista francés del Real Madrid, que entró en la segunda mitad para apuntalar la medular blanca, recibió primero una tarjeta amarilla sin discusión tras cortar un contragolpe alemán. Unos minutos después, el francés realizó una falta en el centro del campo que en un principio no iba a ser amonestada, pero Camavinga demoró la entrega del balón y eso, sumado con la dureza de la falta, terminó por aclarar la decisión del colegiado, que expulsó al galo por segunda amarilla.

La indignación del Real Madrid fue tremenda, más todavía cuando unos minutos después, Luis Díaz anotaba el tanto de la victoria con uno más que a la postre terminó eliminando a los blancos. Las reacciones fueron múltiples, entre ellas las del exárbitro y comentarista de Movistar+ Mateu Lahoz.

El valenciano no entendió en absoluto la decisión del colegiado en sus declaraciones: "En directo lo hemos advertido, el árbitro se ha despistado", explicó. "Está claro que Camavinga se lo había podido ahorrar, pero en el momento del partido era una primera amarilla. Es un despiste bastante gordo, no debería suceder", analizó.

"Después de una posible segunda a Rüdiger en la banda, otra posible de Luis Díaz fuera de su zona... Esa acción de coger el balón sin duda tiene sentido, pero menos sentido tiene que un árbitro no haga una gestión de amarilla. Yo no había visto algo así", anunció. "No tiene sentido que un árbitro gestione las amarillas que tiene. Creo que también desquicia a los jugadores del Real Madrid", sentenció. “Es tremendo”, le replicó Susana Guasch. Una acción polémica que decidió la eliminatoria y que mandó a los blancos a Madrid fuera de la Champions.