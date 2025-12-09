Mateu Lahoz, sobre el árbitro del Madrid-Celta: "No tuvo el equilibrio emocional adecuado"

La derrota del Real Madrid contra el Celta de Vigo en el Bernabéu ha puesto en jaque al proyecto de Xabi Alonso. La mala racha de resultados y el pobre juego del conjunto blanco en las últimas semanas de competición se agravó este domingo con una derrota en casa muy difícil de aceptar por parte de la parroquia blanca. Los aficionados merengues acabaron indignados con la imagen de sus futbolistas y también con la actuación del colegiado Quintero González, que expulsó a Fran García, Álvaro Carreras y Endrick, el primero por doble amonestación clara y los otros dos por protestar de forma agresiva.

Mateu Lahoz se encargó de valorar la actuación del colegiado en el programa 'El Día Después' de Movistar+: “Alejandro Quintero estuvo demasiado activado. No tenía el equilibrio emocional adecuado, se precipitó muchísimo. En el arbitraje las decisiones difíciles vienen solas, no te compliques la vida”.

Por lo que respecta a la expulsión de Fran García, con una segunda amarilla tras cortar un ataque prometedor de Borja Iglesias, el ex árbitro lanzó una afirmación que se ha hecho viral en redes sociales: “Se estaba quedando solo mano a mano Borja Iglesias, que es lo mejor para el fútbol. Si hubiera dado ventaja, hubiera tenido más herramientas”.

Tampoco se libró de la roja Álvaro Carreras, tras una protesta del lateral izquierdo después de que Alejandro Quintero pidiera a Tchouaméni repetir un saque de falta que no había ejecutado en el lugar en el que se había cometido la infracción. "No te compliques la vida... En el arbitraje las decisiones difíciles vienen solas. Deja sacar. No estás sacando ningún beneficio. Esto es leer los partidos y para esto necesitas experiencia", subrayó Mateu Lahoz.

La conclusión del que fuera colegiado de Primera División fue clara: “Es muy importante saber leer los partidos. Estoy seguro de que aprenderá muchísimo de todo esto. Lo mejor que puede hacer siempre un árbitro es prevenir y no actuar, porque luego ya no llegas”.