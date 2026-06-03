Mastantuono podría volver a River Plate

Hace poco más de un año, Franco Mastantuono aterrizaba en el Real Madrid como una de las mayores apuestas de futuro del fútbol mundial. El club blanco desembolsó más de 60 millones de euros para adelantarse a media Europa y asegurarse el fichaje de la gran joya argentina. Doce meses después, sin embargo, desde Sudamérica emerge un escenario que parecía impensable: River Plate estudia la posibilidad de solicitar su cesión.

Según informó ESPN, el conjunto de Buenos Aires ya trabaja en la planificación de la próxima temporada y contempla el regreso del futbolista formado en sus categorías inferiores. Una operación compleja, pero que refleja el cambio radical que ha experimentado la situación de Mastantuono en apenas una campaña.

Su primer año en el Santiago Bernabéu ha estado muy lejos de las expectativas generadas por su fichaje. El centrocampista ofensivo nunca logró consiguió adaptarse al fútbol europeo a pesar de las numerosas oportunidades que le han dado sus entrenadores.

Mastantuono tampoco brilla con Argentina / Agencias

La prueba más evidente de ese frenazo llegó con la lista definitiva de Argentina para el Mundial 2026. Lionel Scaloni optó por dejar fuera a Mastantuono, una decisión difícil de imaginar hace un año, cuando era considerado uno de los talentos emergentes con más proyección del fútbol sudamericano. Su falta de continuidad en el Real Madrid terminó pasándole factura en el momento más importante.

Es precisamente esa situación la que alimenta la esperanza de River. En el club argentino entienden que una cesión podría beneficiar al jugador, permitiéndole recuperar confianza, regularidad y protagonismo en un entorno que conoce perfectamente. Además, volvería a disputar un papel central en un equipo acostumbrado a competir por todos los títulos nacionales e internacionales.

Desde el entorno del Real Madrid, sin embargo, no contemplan una decisión inmediata. La entidad sigue considerando a Mastantuono una inversión estratégica de presente y futuro después de realizar uno gran desemboloso de su historia reciente por un futbolista tan joven.