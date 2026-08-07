Mastantuono ya viste los colores de la Fiorentina

El futuro de Franco Mastantuono ya habla italiano. El centrocampista argentino dio el jueves un paso definitivo en su salida del Real Madrid al llegar a Florencia, donde fue recibido por decenas de aficionados de la Fiorentina. Este viernes, el joven talento ya posó con los colores de su nuevo equipo, aunque la operación todavía no ha sido anunciada oficialmente ni por el club italiano ni por el conjunto blanco.

El futbolista ya ha superado el reconocimiento médico con éxito y únicamente resta la firma de los contratos para cerrar una cesión simple que le mantendrá en la Serie A hasta el final de la temporada 2026-27. El acuerdo no incluye opción de compra, por lo que el argentino regresará al Real Madrid en el verano de 2027.

Recibido como una estrella

La llegada de Mastantuono ha generado una enorme expectación entre la afición 'viola'. Decenas de seguidores se congregaron para darle la bienvenida, conscientes de que incorporan a uno de los mayores talentos del fútbol sudamericano.

Hace apenas un año, el Real Madrid apostó fuerte por él y desembolsó cerca de 60 millones de euros para adelantarse al Paris Saint-Germain y cerrar su fichaje procedente de River Plate. Sin embargo, su primera temporada en el Santiago Bernabéu no ha sido la esperada.

El argentino comenzó el curso con protagonismo a las órdenes de Xabi Alonso, llegando incluso a partir como titular en varios encuentros. Sin embargo, con el paso de los meses fue perdiendo peso en la rotación y la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo terminó por reducir todavía más sus oportunidades.

Las señales apuntaban a una salida

Pese a que el cuerpo técnico seguía valorando sus condiciones, Mastantuono dejó buenas sensaciones durante los amistosos de entrenamiento disputados a puerta cerrada frente al Leganés y al Alcorcón. Según las personas presentes en ambos encuentros, fue uno de los futbolistas más destacados e incluso vio puerta frente al conjunto pepinero.

Franco Mastantuono, en el partidillo ante el Leganés. / Real Madrid

Aun así, la decisión ya estaba prácticamente tomada. Su ausencia en el amistoso disputado el pasado 1 de agosto, precisamente frente a la Fiorentina, fue interpretada como la confirmación de que el Real Madrid no quería correr riesgos antes de cerrar una operación que llevaba días muy encaminada.

Durante esta semana, ambos clubes terminaron de perfilar los últimos detalles de la cesión y el futbolista puso rumbo a Italia para completar todos los trámites.

Un año para demostrar que está preparado

En el Real Madrid consideran que la cesión es el mejor escenario para acelerar el crecimiento de Mastantuono. La Fiorentina le ofrece un contexto competitivo, continuidad y la posibilidad de disputar una de las grandes ligas europeas con un papel mucho más protagonista.

El club blanco mantiene intacta la confianza en el internacional argentino y seguirá muy de cerca su evolución durante la próxima temporada. Si todo transcurre según lo previsto, Mastantuono regresará a Valdebebas en el verano de 2027 con el objetivo de ganarse un sitio definitivo en la plantilla madridista.