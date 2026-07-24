Mastantuono suma un nuevo pretendiente

El futuro de Franco Mastantuono no pasa por el Real Madrid, al menos a corto plazo, después de que el club blanco diera luz verde a su salida mediante una cesión sin opción de compra. El extremo argentino, que aterrizó en la capital española por 60 millones el pasado verano, interesa a clubes de España y Europa. El último en sumarse ha sido la Fiorentina.

El conjunto viola rastrea el mercado en busca de extremos y mediapuntas, y ahí aparece la figura de Mastantuono, según informa 'CalcioMercato'. El argentino cuenta con la nacionalidad italiana, por lo que no ocuparía plaza de extracomunitario.

El caso de Mastantuono, a la derecha en un entrenamiento, es uno de los puntos a resolver por la secretaría técnica del Real Madrid / REAL MADRID

Además, las dos partes necesitan reivindicarse, tras una temporada gris de ambos. La Fiorentina terminó en la decimoquinta posición e incluso tocó los puestos de descenso en varios tramos del curso, mientras que el jugador de 18 años cuajó un primer año decepcionante en LaLiga, en el que solo marcó tres goles en 35 participaciones. Sin embargo, la competencia por su fichaje es feroz. El Fulham de Álvaro Arbeloa o el Villarreal también se han interesado en el canterano de River Plate.

El equipo italiano podrá espiar a Mastantuono el próximo 1 de agosto, pues se enfrentan al Real Madrid en el tercer partido de la pretemporada blanca. Este viernes, el club de José Mourinho participa en un encuentro de entrenamiento contra el Alcorcón, a las 17:30 horas, en el que el extremo dispondrá de minutos, pese a que el preparador luso ya ha tomado una decisión sobre su futuro y el de Raúl Asencio, también en la rampa de salida.

La Fiorentina se adapta a los parámetros que reclama el Real Madrid: una cesión simple, sin opción de compra. Los madridistas no quieren perder el control sobre el futbolista, como hicieron con Endrick en enero, al que prestaron al Olympique de Lyon durante seis meses. Con Mastantuono quieren llevar a cabo una operación similar, pues en las oficinas del Santiago Bernabéu confían en la proyección del joven futbolista.