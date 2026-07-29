Mastantuono, el primero en la rampa de salida

Franco Mastantuono tiene apenas 18 años. Los cumplió el día que se integró en el Real Madrid. Todavía no hace un año del día que suponía una gran apuesta por parte del club blanco. Pagó 63,2 millones de euros por un extremo que había sido la referencia juvenil de River Plate, el equipo que, como ha dicho su entrenador, Eduardo Coudet, le recibiría con "los brazos abiertos" en busca de una redención. Una cesión que rompería la hoja de ruta del jugador, pero que es la que más le agrada como solución a corto plazo.

Solo Xabi Alonso confió en él

"¿Se nota que me gusta, eh?", decía Xabi Alonso, quien confió con él desde el primer momento. "Su presente es fantástico y su futuro será brutal", afirmó quien era técnico del Real Madrid cuando se hizo oficial el fichaje del extremo argentino. Mastantuono terminó su primera temporada en España con 35 partidos, en los que acumuló 1.484 minutos. Anotó apenas tres goles y no repartió una sola asistencia.

Mastantuono no ha cumplido las expectativas en el Madrid / EFE

Pobre balance si se tienen en cuenta las expectativas que se habían generado por un jugador por el que el Real Madrid se impuso a otros rivales como el PSG. En sus primeros días, el mundo le sonreía. Venía de ser héroe en River apenas cumplida la mayoría de edad y había debutado con la absoluta de Argentina. Terminó el año como un simple jugador de rotación y fuera del Mundial.

El de Azul quiso tomarse la pretemporada como una reválida. Sin embargo, sus aspiraciones se vieron sobrepasadas con el fichaje de Yan Diomande que el Real Madrid espera cerrar en las próximas horas. Un extremo derecho al uso, que también forma parte de su quinta (nació un año antes, en 2006), y que supone un mensaje claro para invitarle a un año fuera del club.

River, su opción, es un polvorín

El problema con Mastantuono es que la entidad tiene un activo que ha perdido valor desde su llegada al Real Madrid, con el que firmó hasta 2031. La cantidad que pagó por él hace apenas un año hace que la única salida posible sea una cesión. Lo natural para un jugador que todavía tiene que adaptarse al ritmo europeo es que fuera un equipo continental su destino, como ocurrió con Endrick y el Lyon la temporada pasada.

Pero sus deseos, según informa The Athletic y confirman desde Argentina son otros. El problema con el regreso a River es que atraviesa una grave crisis. Viene de sufrir un duro golpe tras perder contra Barracas en un partido que puso de manifiesto que su mediocampo no funciona. Ahí es donde entraría una solución validada por Coudet. Pero puede que el Chacho ni siquiera siga en el club en un par de semanas.

Este tropiezo se produjo después de quedar eliminado de la Copa Argentina ante Aldovisi en dieciseisavos de final. El equipo ha incorporado recientemente a Ángel Correa y Nicolás Otamendi para tartar de revertir la situación. De ahí que se hayan planteado distintos destinos para Mastantuono, donde su monitoreo y crecimiento sea más fácil, como el Fulham de Arbeloa, el Benfica que dejó Mourinho o la Fiorentina a la que se enfrenta el Real Madrid en pretemporada. Ninguno convence a un jugador cuyo futuro espera resolver rápido el club blanco para afrontar operaciones como la de Rodri o un central.