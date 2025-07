Mastantuono rompe su silencio tras su fichaje por el Madrid

Franco Mastantuono ya es jugador del Real Madrid para la próxima temporada, pero hasta ahora no se había pronunciado públicamente. El joven talento argentino de 17 años ha hablado por primera vez desde que se hizo oficial su fichaje por el club blanco, y lo ha hecho en una entrevista íntima y reveladora en TyC Sports.

Mastantuono ha querido compartir cómo vivió el proceso de su traspaso y lo que significa para él convertirse en nuevo jugador del Madrid. “Es un momento muy especial de mi vida. Siempre soñé con jugar en Europa, pero el sueño más grande era el Real Madrid”, confesó.

“Ya habíamos hablado hace un año y medio, pero no pasó nada. Este año, a mitad de temporada, apareció de nuevo el interés del Madrid y me cambió la cabeza. Me mostraron cuánto me querían y tomé la decisión. Fue un reto muy personal y muy lindo”, relató. Mastantuono lo tuvo claro: el Madrid era su destino.

Uno de los momentos más importantes del proceso fue el contacto con Xabi Alonso, que asumirá el banquillo del primer equipo a partir de esta temporada. “Sí, hablé con él. Se portó muy bien conmigo, fue muy sincero. Su llamada me motivó mucho. Irse de River no es fácil, pero él me lo hizo un poco más fácil”, explicó. El técnico vasco fue clave para terminar de convencer al futbolista y mostrarle el proyecto que le espera en Valdebebas.

Aunque su cabeza ya esté puesta en Madrid, Mastantuono no olvida de dónde viene. Su historia con River Plate está cargada de recuerdos, emociones y crecimiento personal. “Para mí, River es mi vida. Ahí me formé como persona y como jugador. Me fui de Azul a Buenos Aires muy chico, viví en la pensión... Todo eso me marcó”, recordó con gratitud.

Franco es consciente de lo que implica llegar al Real Madrid, sobre todo en un vestuario repleto de estrellas. Pero lejos de intimidarse, lo vive como una motivación extra. “No le tengo miedo a la adaptación. Soy chico, pero todo lo que sueño lo veo posible. Sé que tengo que trabajar mucho, pero quiero llegar y adaptarme rápido al club y a mis compañeros”, aseguró.

En esa futura convivencia con cracks como Mbappé, Vinicius, Bellingham o Rodrygo, Mastantuono ve una oportunidad de aprendizaje única. “Jugar con ellos va a ser impresionante. Quiero absorber todo lo que pueda”, deslizó, con la humildad del que sabe que todavía tiene mucho camino por recorrer, pero también con la ambición de quien está acostumbrado a soñar en grande.

Tras días de silencio, Franco Mastantuono ya ha roto el hielo y el 14 de agosto (el día de su 18 cumpleaños) será jugador del Real Madrid.