Mastantuono, rendido a Messi: "Me quería matar"

Leo Messi fue el centro de la fiesta que vivió el estadio Monumental de Buenos Aires con una Argentina reafirmando su liderato en las eliminatorias sudamericanas goleando a Venezuela (3-0). En este sentido, el astro de Rosario estuvo escoltado por un grupo de futbolistas que han tenido en las últimas décadas (y tienen) en él un faro y referente. En el caso de Franco Mastantuono, la joven estrella del Real Madrid que se estrenaba con la 'Selección Mayor', se trató de cumplir un sueño antes de que su ídolo se despida de la 'Albiceleste': compartir con él el balón en el terreno de juego.

Así lo explicaba el delantero madridista con una sonrisa de oreja a oreja cuando los informadores le preguntaban por sus minutos junto al genio de Rosario, para más inri jugando en el estadio de River Plate, el club en el que se formó antes de fichar este verano por el Real Madrid.

Mastantuono reconoció con una mezcla de humildad e inocencia que durante el partido había sido casi como uno de los fans de la grada entregados a Messi, pero con el orgullo y el privilegio de estar sobre el terreno de juego, debutando con Argentina y logrando los tres puntos. Franco le llegó a pedir perdón tres veces a Leo por un error en una jugada: "Siiiií, me quería matar (morir) pero bueno, él me entendió y le pedí disculpas por la jugada".

Lo más importante era el hecho de haber compartido el once inicial. "Increíble jugar con él, la verdad que fue el sueño de mi vida y hoy poder jugar con él acá, encima en la cancha de River es algo increíble", se repetía el futbolista del Real Madrid.

Mastantuono ya ha reconocido muchas veces cuánto admira Leo Messi, incluso tiene tatuadas las fechas de la final de la Copa del Mundo por él. "Increíble, como dije siempre es mi ídolo desde chico, lo vi toda su carrera cuando yo era pequeño. Verlo jugar como lo hizo y que hoy se pueda despedir de esta forma, es lo que se merece y lo que todos queríamos ver", concluyó el argentino.