Mastantuono se reivindica en el estreno de Mourinho

Franco Mastantuono afrontaba el primer amistoso de la pretemporada del Real Madrid como mucho más que un simple encuentro para coger rodaje. Tras costarle 60 millones de euros a los merengues el pasado verano, el futuro del extremo argentino parece pasar por una cesión para seguir creciendo lejos del Santiago Bernabéu.

El futbolista de 18 años llegaba al estreno del técnico portugués con varios clubes siguiendo de cerca su situación. Villarreal, Fulham y Fiorentina figuran entre los equipos interesados en incorporarlo mediante una cesión sin opción de compra, fórmula con la que el Real Madrid pretende que acumule experiencia sin perder el control sobre uno de los jugadores con mayor proyección de su plantilla.

Pese a ese escenario de incertidumbre, Mourinho apostó por él desde el inicio en el amistoso a puerta cerrada frente al Alcorcón, ante la ausencia de numerosos internacionales tras el Mundial de 2026. Mastantuono no dejo pasar la oportunidad de reivindicarse sobre el césped y fue uno de los futbolistas más activos del conjunto blanco.

Mastantuono conduciendo contra el Alcorcón / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Protagonista desde el primer minuto

El argentino apenas tardó unos segundos en dejar su primera huella en el partido. En la primera acción ofensiva del Real Madrid encaró dentro del área, superó a su marcador y provocó un penalti en el primer minuto de juego.

Arda Güler asumió el lanzamiento desde los once metros, pero el guardameta del Alcorcón Miguel Bañuz evitó el 1-0 con una gran intervención. Aunque la jugada no terminó en gol, sí confirmó que Mastantuono era el jugador más inspirado del ataque madridista en el arranque del encuentro.

El extremo siguió mostrándose desequilibrante durante el resto del choque. Buscó constantemente el uno contra uno, generó superioridades por banda y dejó varios detalles técnicos que le convirtieron en uno de los nombres propios del estreno veraniego del conjunto blanco, en el que el Madrid acabó imponiéndose por la mínima gracias a un penalti transformado por el canterano Daniel Yáñez en la segunda mitad.

Un futuro todavía abierto

La actuación del extremo no cambia, por el momento, la hoja de ruta del Real Madrid. La intención del club sigue siendo encontrarle un destino donde pueda disponer de continuidad y regresar más preparado para competir por un puesto en la primera plantilla.

Eso sí, el primer amistoso del verano dejó una conclusión evidente: mientras su futuro continúa en el aire, Mastantuono quiere aprovechar al máximo la pretemporada para recordar que también quiere tener voz en el nuevo proyecto de José Mourinho e intentar hacerse un hueco en los planes del entrenador portugués