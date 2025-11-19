Mastantuono, preparado para volver

Franco Mastantuono se crio en Azul, una ciudad situada en la provincia de Buenos Aires en la que fue desarrollando todo su talento hasta llegar a ser uno de los jugadores más prometedores que han salido de `La Argentina´ en los últimos tiempos. Con 16 años, ya debutó en el que, para él y mucha gente, consideran el club más grande de América, River Plate.

Una persona que echa de menos su casa y que, como un hincha más, reconoce que ver al último equipo argentino que levantó la Libertadores tras su salida es algo difícil de asimilar. “Echo de menos a River. Pude ver el último partido contra Boca y no fue lindo de ver ese partido pero River es el club más grande de Ámerica”.

SU SALTO A EUROPA

Tras cumplir la mayoría de edad, le tocó cruzar el charco nada más ni nada menos que para vestir la camiseta del club más laureado del mundo. Ha convertido su adaptación al fútbol europeo en una irrupción inesperadamente temprana. Ya que ha participado más de lo que se preveía, gozando de 9 titularidades en 12 partidos jugados y logrando quitarse la espinita de anotar su primer gol. Lo que para muchos prometía ser un proceso lento —marcado por la transición desde el ritmo sudamericano a la exigencia física, táctica y competitiva del fútbol europeo de élite— ha terminado transformándose en un ejemplo de madurez y personalidad.

HUMILDE, PERO INCORFORMISTA

Un jugador participativo que desea permanentemente el balón, pese a que todavía no le hayan salido las cosas como le gustaría y no se le haya visto esa finura técnica que posee, reconoce no haber llegado a su mejor nivel. Sin embargo, se muestra humilde y con los pies en la tierra, tanto es así, que no le da ningún pudor responder a la comprometida pregunta que le hicieron anoche en el programa de El Larguero de la cadena SER sobre la relación con su contrincante. “Hoy en día Lamine es mejor que yo. Está mostrando un nivel increíble pero yo acabo de llegar al Madrid”.

LA PUBALGIA

Además, ha hablado sobre el estado de su lesión y ha reconocido que jugó con molestias desde su llegada, las mismas que le han obligado a parar durante estos últimos partidos. "Es un dolor con el que llevaba tiempo. Empezó en el segundo partido del Mundial de Clubes con River y me fue molestado cada vez más hasta tener que parar por el dolor".

ZONA DE NADIE

Esta temporada Xabi Alonso ha decidido dar mucha rotación en la posición del extremo derecho, incluso optando por jugar con Camavinga ahí en partidos de alta exigencia, un lugar en el que ni Mastantuono, ni Brahim, ni Rodrygo parecen hacerse del todo con la titularidad, pero hasta ahora, el que más veces ha partido de inicio ha sido el argentino. Una continuidad de la que podrá seguir aprovechándose si Marruecos incluye a Brahim Díaz en su convocatoria para la Copa África — que será publicada en menos de 3 semanas — y si la participación de Rodrygo Goes sigue siendo testimonial.

Brahim ante el Rayo / Mariscal

CRECIENDO EN LA SELECCIÓN

Un contexto favorable para el crack bonaerense que poco a poco podría ir asentándose en el Real Madrid y en la Selección Argentina, donde se ha colocado como un habitual en las últimas convocatorias de Scaloni en un año donde, además de intentar revalidar el título del Mundial, la albiceleste jugará la Finalissima ante España, la selección a la que tanto respeto guarda Franco. “Argentina y España son dos de las favoritas para el Mundial 2026”.

UNA FACETA OCULTA

Un auténtico fenómeno que de no haber mostrado al mundo su capacidad futbolística estaría haciendo arte con la guitarra en lugar de con los pies. “Si no hubiera sido futbolista me habría dedicado a la música, es una pasión que tengo. Estoy todo el día en casa con la guitarra escuchando música”. Confesó Franco Mastantuono que le apasiona el rock y escucha mucho al artista madrileño, Leiva.

Franco Mastantuono apenas comienza su camino en el Real Madrid, pero lo hecho hasta ahora demuestra que el talento y la madurez no se miden solo por la edad. Con paciencia y confianza, tanto del club como de la afición, tiene maneras para consolidarse y brillar a lo grande en el fútbol europeo.