Mastantuono pierde los nervios con un balonazo a la grada

Momentos de mucha tensión en la recta final del derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. El conjunto de Simeone se impuso con contundencia al de Xabi Alonso, endosándole la primera derrota de la temporada en Liga a los blancos, que se llevaron una 'manita' de su visita al Metropolitano.

Un partido marcado por el buen hacer de los locales y los pequeños arrebatos de los madridistas, que fueron insuficientes ante un Atlético que no dejó de generar ocasiones en todo el partido. La tensión estuvo presente en todo momento, pero especialmente en los momentos finales.

Vinicius, ante el Atlético de Madrid / Borja Sánchez-Trillo / EFE

Primero fue Vinicius el que se dirigió a Koke cuando este estaba en el suelo, diciéndole algo que hizo que el capitán del Atlético de Madrid terminara encarándose con él. Ambos estuvieron recriminándose cosas durante unos minutos, aunque finalmente la cosa no fue a más.

El protagonista en la última acción del encuentro fue Franco Mastantuono. El argentino agarró a Galán haciendo una falta y, justo después, lanzó un balonazo contra la grada del Atlético de Madrid, provocando el enfado de la afición y los jugadores del equipo rojiblanco, teniendo que ser separado por varios compañeros suyos.

Franco Mastantuono, en un partido con el Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Un claro síntoma de frustración que fue condenado rápidamente por los que estaban narrando el partido en radios. "Lamentable Mastantuono. Le ha pegado un pelotazo que si le da a uno en la grada le hace daño", afirmó Antonio Romero en SER.

"Le ha pegado cerca a un niño, a la cara de un niño que va vestido de azul y de ahí los nervios de la gente que está cerca del banquillo del Cholo", añadió Antón Meana.

"No vamos a hacer de un detalle una explicación de lo que ha pasado en el partido, pero ha sido muy claro. La frustración más que de eso es de no haber estado a nuestro nivel y tiene que ser un dolor que utilicemos de forma positiva", explicó en rueda de prensa Xabi Alonso, tras una pregunta en la que también se hacía referencia a los conflictos con los recogepelotas.