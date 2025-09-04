Mastantuono, entre el Madrid y Messi

Nunca es fácil gestionar grandes expectativas en clubes grandes. Ni tan siquiera tener el carácter y la personalidad que ha demostrado Franco Mastantuono en su corta carrera te libra de críticas. El argentino se ha convertido en apenas unas semanas en una pieza titular para Xabi Alonso, hasta el punto que ahora mismo el debate está en la banda izquierda, donde Rodrygo y Vinícius Jr. pelean por un puesto.

Sin embargo, el jugador no ha brillado precisamente por las cualidades que algunos esperaban. Mastantuono corre como el que más, se ofrece constantemente y trabaja en defensa, cualidades que el entrenador del Real Madrid valora especialmente, pero en ataque le falta aportar.

Xabi Alonso da instrucciones a Mastantuono durante el partido ante Osasuna / EFE/Mariscal

Es cierto que hizo una gran jugada y estuvo a punto de marcar un golazo en la acción previa al gol anulado a Arda Güler por mano, pero también es verdad que se espera tanto de él que lo que hemos visto sabe a poco. No existen dudas con su potencial y tanto el club como el técnico piden paciencia con él. Quizás simplemente es cuestión de tiempo que el argentino empiece a atreverse más en ataque y que sume descaro y mayor precisión técnica a las cualidades que ya ha demostrado en los tres partidos que ha jugado (dos de ellos como titular).

La cabeza de Mastantuono está centrada en el Real Madrid y en mejorar sus prestaciones para seguir progresando, pero ahora le tocará hacer un parón y poner su mirada en la selección argentina. Tras hacerle debutar con apenas 17 años el pasado mes de junio, Scaloni sigue demostrando confianza en el futbolista.

Tanto es así que incluso se plantea la posibilidad de que sea titular junto a Messi en el último partido clasificatorio que jugará el ex del Barça como local en su carrera. "A Mastantuono lo veo bien. Su club lo está llevando de una manera positiva. Su entrenador y sus compañeros lo están arropando. Eso es importante. Hemos hablado con él para ver como se encuentra. Puede ser una posibilidad que sea titular. También está la posibilidad de Nico Paz, que ya jugó contra Chile. Pueden formar parte del equipo. Es una idea que tengo en la cabeza y que hoy voy a terminar de cerrar. No hay que olvidarse de la edad que tienen, pase lo que pase. Son chicos que nos van a dar un montón también en el futuro", afirmó el seleccionador argentino en rueda de prensa.

El jugador del Madrid ya se ha confesado como un admirador de Messi, afirmando que es "el mejor jugador del mundo" en su presentación con el equipo blanco. Poder estar en el día de una de las despedidas que tendrá Leo con la selección sería sin duda importante para él. De momento solo ha compartido terreno de juego con él 6 minutos y el descuento del encuentro ante Chile.

Mastantuono tiene opciones de sumar su primera titularidad con el combinado nacional en ese partido ante Venezuela en el Monumental. Todo dependerá de Scaloni, pero de hacerlo continuará agrandando las expectativas de un joven de 18 años al que todos miran con lupa.