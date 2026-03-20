Mastantuono, llamado por sorpresa

Novedades importantes en la lista de internacionales del Real Madrid. Argentina anunció oficialmente la incorporación de Franco Mastantuono de última hora a la selección juntamente con Joaquín Panichelli. Los dos futbolistas se unirán a la lista de Scaloni para los dos amistosos internacionales.

El madridista se llevó una decepción tras no entrar en la lista oficial del pasado 18 de marzo. Tras una mala primera temporada en la capital de España y sus últimos meses sin apenas participación, la no llamada de la campeona del mundo era un mazazo importante para la joven perla argentina.

Pero tras anunciarse el nuevo amistoso de la albiceleste, Scaloni decidió aumentar su lista de jugadores para tener más opciones. Argentina preparará su defensa del título con dos amistosos en esta ventana FIFA. El primer rival, confirmado este viernes, será Mauritania en un partido que se disputará en La Bombonera de Buenos Aires el día 27 de marzo, mientras que el día 31 el conjunto de Lionel Scaloni jugará ante Guatemala en otro amistoso.

El encuentro ante Mauritania se ha terminado confirmando tras la cancelación de La Finalíssima. El gran partido que todos esperaban ver entre el máximo favorito para el Mundial y el último campeón del mundo se tenía que disputar el viernes 27 de marzo. Ahora, España jugará ante Serbia y Argentina ante Mauritania dos amistosos para preparar la Copa del Mundo.

Mastantuono tendrá una nueva oportunidad para alejarse de Madrid y coger aire en su tierra. En la selección fue importante durante las últimas convocatorias para Scaloni e incluso heredó el '10' de Leo Messi en una ausencia del mejor futbolista de la historia. Ahora entra como reserva a la lista, pero podría volver a disputar minutos a pocos meses del Mundial, el gran objetivo del '30' blanco.

Con solo 18 años, Mastantuono vive un momento muy complicado en Madrid. Este domingo podría volver a tener minutos en el derbi tras superar su sanción, pero no consiguió convencer ni a Arbeloa ni a Xabi Alonso en su momento. Volver a casa podría servirle para recuperar sensaciones.