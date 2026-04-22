Mastantuono no levanta cabeza en el Madrid y su futuro está en el aire

Llegó Franco Mastantuono con la vitola de una de las mayores perlas salidas de la Argentina en los últimos tiempos. Un talento surgido de River que aterrizó cumplidos los 18 y como estandarte para hacer sombra a la irrupción de Lamine Yamal en el Barça. La diferencia, que el astro de Rocafonda se había formado en La Masia, a coste cero, y que el suramericano aterrizaba previo pago de 45 millones de euros. Una losa muy pesada para un chico tan joven y con tantísimo por demostrar.

Pasados más de ocho meses desde su llegada, la sensación es que Franco no se ha terminado de adaptar. Era consciente de que los minutos están carísimos en el Madrid. Pese al bajo rendimiento de perfiles como Bellingham o Rodrygo, los nombres en la camiseta pesan mucho en la casa blanca. Eso sí, oportunidades no le han faltado al chico, que ha tenido chispazos, pero se ha quedado muy lejos de todo lo que había generado.

Muy irregular

Inconstante, irregular y con la sensación de que necesitaba un paso intermedio antes de intentar hacerse un hueco de titular en el Madrid. Su partido ante el Alavés este martes no fue sino una constatación de ello. Tuvo más de media hora de juego y ni disparó a puerta, ni asistió, ni dio ni un pase clave ni puso un centro decente. Tampoco desbordó ni estuvo fino en el regate.

Mastantuono perseguido por dos jugadores del Benfica / EFE

Nadie discute las capacidades del extremo, pero sí la idoneidad de que con la mayoría de edad apenas cumplida y todavía en edad juvenil estuviera en el primer plantel madridista. Su aportación en el cómputo global de la temporada es muy gris: 30 partidos oficiales, tres goles y un pase de gol. Anota un gol en Liga cada 818 minutos.

Posible salida en verano

Números muy pobres para un jugador que quiere estar en la Copa del Mundo este verano, aunque en caso de entrar en la lista final de Scaloni es improbable que tenga incidencia. En el club blanco se estarían planteando ya una salida este verano, según apuntan desde la capital, para que acumule minutos y recupere confianza. Necesita ser titular y tener continuidad sin la enorme presión que se le viene encima cada vez que salta al césped del Bernabéu. Una vez más, una gestión discutible de la parcela deportiva madridista.