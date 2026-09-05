Mastantuono no levanta cabeza: falla un mano a mano y es sustituido al descanso

Franco Mastantuono buscaba en Florencia todo lo que no encontró en su primer año en Madrid: tranquilidad, continuidad y un contexto en el que pudiera crecer sin la presión de tener que demostrar a cada paso por qué el Real Madrid había desembolsado más de 60 millones por él. Sin embargo, hasta ahora la operación no ha tenido los resultados esperados.

El argentino volvió a quedar señalado este sábado ante el Torino, en una tarde gris que terminó con la Fiorentina encadenando su tercera derrota (1-2) en tres jornadas de Serie A y situándose en la zona más baja de la clasificación.

Mastantuono tuvo en sus botas una de las mejores oportunidades de la Fiorentina durante la primera parte. Aprovechó un rechace, se plantó ante el portero y tuvo el 1-0, pero no acertó a resolver el mano a mano. Una ocasión clarísima que terminó pesando todavía más cuando Fabio Grosso decidió retirarlo en el descanso del partido.

Lo ocurrido este sábado es solo la continuación a un inicio decepcionante. Mastantuono ha sido titular en las tres jornadas ligueras y la Fiorentina ha perdido las tres: primero ante el Roma, después frente al Frosinone y ahora contra el Torino. El equipo de Fabio Grosso todavía no ha encontrado el camino y el argentino tampoco ha conseguido ser determinante. Se ofrece constantemente, participa y busca intervenir, pero sigue negado de cara al gol.

La cesión a Italia tenía precisamente el objetivo de cambiar esa dinámica. Mastantuono llegó al Real Madrid en el verano de 2025 después de despuntar en River, pero su primer curso de blanco estuvo muy lejos de las altas expectativas que se habían generado. A pesar de las oportunidades que le dio Xabi Alonso en el inicio del curso, su pobre rendimiento terminó señalándole y relegándole al banquillo.

Mastantuono en el suelo ante la Roma / EFE

El propio Mastantuono reconoció en agosto que su año en el Madrid "no fue fácil". La Fiorentina apareció en verano como un escenario propicio para cambiar esta dinámica. Un equipo sin la exigencia inmediata de pelear por los grandes títulos y con la posibilidad de asumir un papel protagonista en una liga que debía ayudarle a adaptarse todavía más al fútbol europeo.

Tres partidos, tres derrotas y ahora una ocasión clarísima desperdiciada antes de marcharse al vestuario. Queda mucha temporada por delante y Mastantuono tendrá tiempo de sobra para tratar de darle la vuelta a la situación, pero la realidad hasta este momento es que ni el argentino ni su equipo han logrado encontrar el camino al éxito.