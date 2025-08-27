Mastantuono ya sabe lo que le espera

Xabi Alonso fue valiente en el Carlos Tartiere y le dio su primera titularidad a Franco Mastantuono solo 10 días después de cumplir los 18 años. El argentino ha enamorado a todos los aficionados blancos desde su llegada a Chamartín, pero sus primeros minutos en el once titular fueron bastante descafeinados.

Aunque no parecía que terminase así al inicio del encuentro. Mastantuono demostró personalidad y calidad, buscando el balón, pidiendolo y incluso intentando algún lujo ante los defensas del Oviedo. El de ex de River se mostró muy movil pasando muchos minutos jugando por el centro e incluso apareciendo por la banda izquierda. Pero las buenas sensaciones duraron poco.

Mastantuono se fue apagando a lo largo de los minutos y terminó siendo substituido en el 62 al mismo tiempo que Rodrygo, quien vivió un encuentro muy similar.

También vimos algunas cosas negativas del argentino al que acusaron en redes sociales de tirarse con facilidad al suelo. En el minuto 14 protestó un posible penalti de Dani Calvo, pero se dejó caer cuando sintió el contaco dentro del área.

Tras los cambios de Mastantuono y Rodrygo el Real Madrid mejoró en ataque y marcó los dos tantos finales para sentenciar el encuentro. Aunque cabe decir que los tantos coicidieron con los minutos en que el Oviedo se tiró al ataque para intentar empatar el encuentro.

Lo que le espera a Mastantuono

El argentino ya vio lo que le espera esta temporada en el Real Madrid. Mastantonuo es del agrado de Xabi Alonso y la afición está enamorada de él, pero en el club blanco todo va muy rápido y deberá ganarse sus minutos en el terreno de juego. Además, la competencia en el ataque es feroz: nadie tiene asegurado el puesto, tal y como demostró el tolosarra sentando a Vinicius.

Vinicius Junior celebra su gol ante el Oviedo en el Carlos Tartiere / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Además, Mastantuono ya ha visto en los primeros dos encuentros la manera en la que los rivales le jugarán al Madrid. Tanto Osasuna como Oviedo eligieron encerrarse mucho y 'regalar' la pelota a los blancos. El argentino puede ser una gran opción para romper ese tipo de esquemas dada su gran capacidad de filtrar pases y su visión de juego, pero opciones como la de Brahim o Rodrygo también tendrían su importancia debido a su capacidad de desbordar.