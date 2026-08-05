Mastantuono se irá cedido a la Fiorentina

Franco Mastantuono jugará cedido en la Fiorentina la próxima temporada. El futbolista argentino buscará redimirse en su nuevo equipo con el objetivo de adquirir la experiencia necesaria para regresar y reivindicarse en el Real Madrid. La decisión estaba tomada desde hacía días, después de que el club decidiese buscar un destino alternativo para el jugador por el que pagó más de 63 millones hace un año.

Después de ser uno de los futbolistas franquicia de River Plate, incluso antes de alcanzar la mayoría de edad, el salto a España se le hizo demasiado grande. Mastantuono contó con el apoyo público de Xabi Alonso, quien confió muy pronto en él como titular. El técnico llegó a intervenir en su fichaje, cuando otros equipos como el PSG también estaban en la carrera por contratar a un futbolista que ya había debutado con la selección argentina absoluta. En su primera temporada disputó 35 partidos, en los que anotó tres tantos.

Con Arbeloa, sus oportunidades se redujeron, incluso después de la grave lesión que sufrió Rodrygo. Brahim terminó ocupando un flanco que esta temporada aspira a hacer suyo Diomande, un extremo puro, a diferencia del argentino, con tendencia a meterse por dentro. Aunque Mastantuono buscaba quedarse, ha terminado por entender su situación. De ahí que la Fiorentina haya aparecido en el horizonte como solución, según informa Fabrizio Romano.

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Entre los escenarios de salida que se plantearon para el jugador figuraba un posible regreso a River Plate, a pesar de la difícil situación que atraviesa su antiguo equipo. Sin embargo, la intención del club blanco era encontrar una solución similar a la de Endrick la pasada temporada, cuando el brasileño se marchó cedido al Lyon en el mercado de invierno. De ahí que haya elegido la Fiorentina para el jugador que firmó hasta 2031 con el Real Madrid. La Serie A será la plataforma para el relanzamiento del extremo.