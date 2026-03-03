Mastantuono y Huijsen: 122 millones que enfurecen al Bernabéu

El Real Madrid juega mal, fatal. Pero hay dos jugadores que quedan más señalados que el resto. El verano que debía ser el del golpe sobre la mesa acabó convirtiéndose, de momento, en el verano de las dudas. Entre Dean Huijsen y Franco Mastantuono, el Real Madrid invirtió 122 millones de euros con una idea clara: asegurar presente y blindar futuro. Hoy, el proyecto se está tambaleando frente al abismo.

No tienen nada que ver uno y otro en lo futbolístico, pero las sensaciones son exactamente las mismas. Ambos jugadores han perdido toda la confianza que tenían en ellos mismos y la imagen que dan sobre el terreno de juego enfurece al Bernabéu. La sensación es que el partido va por un lado y ellos dos por otro. Totalmente desconectados de la realidad, algo que el público merengue no perdona. Ante el Getafe se llevaron una gran pitada ambos.

El Bernabéu dice basta

Arbeloa sigue dándoles oportunidades, pero ninguno de los dos las aprovecha lo más mínimo. Huijsen cada vez que entra comete errores groseros e infantiles, como si no estuviese pendiente del partido. Su máxima virtud era la salida de pelota; ahora es incapaz. Mientras que Mastantuono no consigue ser diferencial y, para colmo, se fue expulsado ante el Getafe por protestar al árbitro.

Franco Mastantuono se marcha expulsado en el partido entre el Real Madrid y el Getafe / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Los dos futbolistas siguen siendo muy jóvenes, pero el cambio que se ha visto en unos meses de los dos es muy preocupante. El argentino necesita salir cedido para respirar aire fresco fuera de Madrid y el hispano-neerlandés le está pudiendo la presión de jugar en un equipo de estas características.

Cambio total en ocho meses

Huijsen es el cuarto central en rotación del Madrid, cuando sus rivales son un Rüdiger mermado por las lesiones, un Alaba que ya no tiene el nivel y un Militao fuera de combate desde hace meses. Hace ocho meses los blancos gastaron 59 millones por él. Era el central del futuro, superando a Cubarsí en la selección y con unas capacidades físicas y técnicas perfectas para empezar un proyecto. Arrancó bien, pero a medida que iba cometiendo errores, su confianza ha bajado en picado. Ahora mismo es otro futbolista... y ojo al Mundial, que se le complica mucho.

Dean Huijsen, en un derbi terrible para los blancos / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Por la parte de Mastantuono ha ido todo demasiado rápido. Los blancos ficharon al mayor talento joven del fútbol argentino por 63,2 millones para que no se fuera al Paris Saint-Germain. El argentino demostró su calidad en River, pero se le exigió demasiadas cosas demasiado pronto en Madrid. Xabi Alonso le dio las llaves de la titularidad sin haber demostrado nada y, tras unos cuantos partidos sin aparecer, desapareció. La historia se repitió con la llegada de Arbeloa. Es una apuesta directa de Florentino. El argentino tiene que verse reflejado en Endrick o Nico Paz. Salir de Madrid, respirar y reencontrarse como futbolista en un entorno más fácil.

La derrota ante el Getafe es la segunda consecutiva en Liga y deja al equipo a cuatro puntos del Barça. Esto abre un escenario incómodo. El proyecto que pretendía anticiparse al futuro hoy parece asomado al abismo del presente. El Bernabéu ya ha dictado sentencia parcial: pitos. Y el Manchester City de Guardiola relamiéndose en el horizonte.