Mastantuono: "Hoy en día, Lamine Yamal es mejor que yo"

Desde algunos sectores se han empeñado en comparar a Lamine Yamal con Mastantuono. Si bien el blaugrana ya es una auténtica realidad con madurez y proyección, el blanco acaba de aterrizar en LaLiga y todavía es un melón por abrir, con muy buena pinta, eso sí. El propio argentino ya parece algo harto de responder al respecto de las comparaciones con futbolista que quedó segundo clasificado en la clasificación del Balón de Oro.

"Ya he hablado un poco de ese tema. No me gustan las comparaciones. Siempre es lindo tener rivales con la altura de Lamine Yamal o del Barça o de la selección española. Siempre es una motivación y ojalá sea así mucho tiempo. Hoy en día, Lamine es mejor. Está mostrando un nivel increíble, está en un presente increíble. Yo acabo de llegar al Madrid, estoy en un proceso de adaptación que ojalá sea rápido. Ojalá pueda coger pronto el ritmo de Europa y que sea una historia larga para contar y con muchos partidos. Todavía mi mejor versión no ha llegado. Tuve un buen momento en River que me hizo llegar aquí, pero no es mi techo. Voy a seguir trabajando y mejorando. Es mi objetivo, mantenerme mucho tiempo en lo más alto en un club que es el más grande del mundo. Quiero que esto dure mucho tiempo", respondió en una entrevista concedida a la 'Ser'.

Mastantuono no ha estado presente en los dos últimos partidos del Real Madrid (Liverpool y Rayo Vallecano) por culpa de una pubalgia. "Estoy trabajando mucho para recuperar y poder estar de vueltas en las canchas, que es lo más lindo. Estoy ya muy bien, era un dolor que tenía de hace un tiempo largo. Era momento de frenar y recuperarse bien para poder estar al 100%, este club lo exige. Creo que vamos de la mejor manera y pronto estaré de vuelta jugando", comentó en la citada entrevista.

Su adaptación

El Real Madrid abonó este verano 60 millones de euros a River Plate para hacerse con los servicios del futbolista argentino. El paso de jugar en Argentina a hacerlo en Europa no siempre es sencillo y nuestro protagonista es consciente de ello. "Siempre es lindo jugar con los mejores jugadores del mundo. Uno aprende mucho. También es parte de la adaptación entrar en un equipo nuevo, en un club nuevo, en una liga que es diferente a la argentina. Con el tiempo iré conociendo más a mis compañeros y ayudaré desde el lado que me toque. Acá no pienso en ser protagonista, solo en ayudar a mis compañeros. Después, se dará todo como a mí me gustaría", reconoció.

En sus doce partidos con la camiseta blanca, por el momento, Mastantuono tan solo ha anotado un tanto y ha repartido una asistencia. "En River Plate tenía un rol más protagonista. Jugaba más suelto, pero esto es parte del fútbol. Hoy el entrenador me pide jugar más pegado a la banda y voy a ayudar desde el lado que me toque siempre que sea positivo para el equipo. Yo juego donde el técnico lo vea y donde pueda ayudar al equipo. Me siento cómodo donde pueda ayudar. Si es por la derecha, por la derecha, si es en la izquierda, en la izquierda. Donde toque jugar", explicó al respecto de su posición en el Madrid.