Mastantuono, Güler y Endrick se quedan fuera de los nominados al Trofeo Kopa

France Football ha dado a conocer este jueves los nominados a los diferentes premios para la gala del Balón de Oro. Entre ellos, uno de los que generaba más expectación era el Trofeo Kopa, que se entrega al mejor joven del mundo. En esta categoría entran los futbolistas que tengan menos de 21 años el 31 de diciembre de 2025.

El Real Madrid tenía varios candidatos a estar en la lista definitiva. Entre ellos, Dean Huijsen (20 años), Arda Güler (20), Mastantuono (17) y Endrick (19). Sin embargo, solo el primero de ellos ha entrado entre los 10 nominados que pelearán por el galardón.

El argentino Franco Mastantuono con River Plate / RIVER PLATE

Huijsen estará en la lista junto a Ayyoub Bouaddi (Lille), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Désiré Doué (PSG), Estevao (Palmeiras y Chelsea), Dean Huijsen (Bournemouth y Real Madrid), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Rodrigo Mora (FC Porto), Joao Neves (PSG), Lamine Yamal (FC Barcelona), Kenan Yildiz (Juventus).

La lista está llena de nombres importantes y que han destacado especialmente esta temporada. Algunos, como Lamine Yamal, incluso pelearán también por el Balón de Oro, el trofeo más importante de los que entrega France Football.

En el caso de Endrick y Arda Güler, su ausencia se debe básicamente a las pocas oportunidades con las que han contado esta temporada. A pesar de no haber tenido un mal rendimiento cuando han jugado, sus pocos minutos y el rendimiento colectivo del Real Madrid a nivel de trofeos les ha podido perjudicar.

Güler celebra un gol con el Madrid / AP

Por lo que respecta a Mastantuono, llama la atención que el argentino no esté en un premio en el que sí están nominados los otros dos grandes talentos de su generación (2007): Lamine Yamal y Estevao. Los tres están llamados a pelear por trofeos individuales en un futuro próximo, si bien el del Barça parece estar muchos escalones por encima, al menos a día de hoy.

El Trofeo Kopa se otorga en base a tres criterios principales. En el siguiente orden: primero, actuaciones individuales y colectivas, segundo, la clase del jugador, y tercero, la capacidad para competir a lo largo del tiempo. El galardón lo decide un gran jurado compuesto exclusivamente por ganadores del Balón de Oro. Cada uno de ellos seleccionará tres futbolistas, a los que colocarán en orden de merecimiento.

Cabe decir, no obrante, que la lista de los 10 nominados la realiza el equipo editorial de France Football. En caso de que hubiera empate, se llevaría el premio el jugador que sea mencionado más ocasiones en el primer lugar.