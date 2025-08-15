Mastantuono se estrena en Valdebebas

El argentino Franco Mastantuono completó este viernes su primer entrenamiento con el Real Madrid, tras el que destacó la "calidad" de sus compañeros y "la velocidad", algo que consideró "muy lindo", ya que, en su opinión, "jugar con los mejores te hace mejor".

"Muy contento de mi primer entrenamiento. El grupo me recibió muy bien. Conocí a grandes personas. Ha sido un día muy intenso, con calor, pero que disfruté mucho. Muy contento con mi primer día y ojalá que sean muchos", dijo en Realmadrid TV.

Por otro lado, Mastantuono señaló lo más destacado para él de su primer día entrenando en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

“La calidad de mis compañeros. La velocidad, es un ritmo muy alto que es muy lindo porque jugar con los mejores te hace mejor”, aseguró.

Además, habló de su encuentro con su nuevo técnico, Xabi Alonso: "Con él muy bien. Me dio la bienvenida y nos pusimos a entrenar; salió un buen entrenamiento", concluyó.

El futbolista de Azul (provincia de Buenos Aires) afrontó este viernes su primera sesión de entrenamiento, con vistas al debut del Real Madrid en la temporada 2025-2026 de LaLiga EA Sports (Primera División), que tendrá lugar el 19 de agosto en el Estadio Santiago Bernabéu contra el Osasuna (21.00 horas).

Mastantuono fue presentado en la víspera como nuevo futbolista del Real Madrid, después de cumplir el mismo jueves los 18 años, su mayoría de edad.