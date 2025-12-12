Mastantuono empieza a ser un enigma

Franco Mastantuono apareció como un trueno en el Real Madrid. Llegó al equipo el 14 de agosto, día en el que cumplió los 18 años. Debutó cinco días después en el primer partido de Liga con 23 minutos ante el Mallorca. Después, fue titular en siete de los siguientes nueve partidos, participando en los otros dos saliendo desde el banquillo para refrescar al equipo.

Mejor con él

Su perfil en la banda derecha cumplía con el equilibrio que Xabi Alonso buscaba para el equipo. Un extremo rudo, que defendiese, con calidad para atacar y talento por descubrir. Desbancó a Brahim y Rodrygo, aunque le favoreció la baja de Bellingham, que se recuperaba de su operación de hombro.

Su presencia fue importante como descubren los datos. El Madrid ganó los nueve partidos en los que fue titular. Solo perdió como suplente, en el Metropolitano, en el que apareció en los últimos 31 minutos con 4-2 en el marcador. Ese día cedió su sitio a Bellingham, que reaparecía para hacer un partido en consonancia a su inactividad. El cambio se achacó a un exceso de celo a Xabi Alonso.

Del campo a la enfermería

El tolosarra lo devolvió al once en los tres siguientes partidos para ganar 0-5 al Kairat, 3-1 al Villarreal y 0-1 al Getafe. Pero su cuerpo dijo basta. Arrastraba dolores en el pubis que le obligaron a parar, aunque siguió jugando. Bajó su aportación en minutos: 6’ ante la Juventus, descansó en el Clásico y volvió los 90’ ante el Valencia (4-0).

Ante los ché fue su último partido. La pubalgia le mandó directamente a la enfermería todo el mes de noviembre. Volvió a sentarse en el banquillo en Girona, pero Xabi Alonso no ha vuelto a ponerlo desde entonces. Cuatro partidos consecutivos sin jugar pero con el alta médica en el bolsillo. Desde que no juega su equipo ha disputado ocho partidos, y solo ha ganado dos.

Mejor con él

Muchos se preguntan qué está pasando con Mastantuono. Mientras jugó, su equipo respondió, pero desde que desapareció llegó la crisis de juego y resultados de la que no acaba de salir. Xabi ha cambiado el paso con el argentino. Ha apostado primero por Bellingham y Güler; sentó después al turco para apuntalar la media con Camavinga o Ceballos, o el ataque con Rodrygo para olvidarse del porteño.

Es posible que no se haya recuperado completamente de la pubalgia, una lesión que necesita descanso para dejarla atrás. Sin embargo, lleva cuatro partidos en el banquillo sin salir ni un minuto; cuatro partidos de los que su equipo ha perdido dos y empatado otro. Resultados que invitan a que el vasco hubiese probado devolverlo al equipo, pero no lo ha hecho ante la sorpresa general.