Mastantuono, más elogios que rendimiento

Franco Mastantuono es una excelente apuesta de futuro del Real Madrid. Coronarlo con 18 años tomando a Lamine Yamal como referencia es hacerle un flaco favor.

Un futbolista que brilló en el River Plate, equipo que se echaba a la espalda para liderarlo desde el aplomo de su personalidad. Elevarlo antes de tiempo puede ser contraproducente para su progresión, y más si lo nombran sucesor de Messi.

Mucho por crecer

Su aparición en el equipo ha ilusionado al madridismo. Pero ha destacado más por su personalidad que por su fútbol. Ha llamado la atención su respuesta por su juventud.

Esa seguridad en sí mismo que corrobora fuera de la cancha con sus mensajes sensatos y firmes. Sin embargo, futbolísticamente tiene que seguir creciendo para que se acerque mínimamente a Messi e incluso a Lamine.

No es lo mismo liderar el River Plate que jugar en el Real Madrid. La calidad de Franco Mastantuono la tienen todos sus compañeros, sin ella es imposible pertenecer a una plantilla repleta de estrellas.

Jugadores consagrados como Mbappé, Valverde, Bellingham, Vinícius o el propio Tchouameni hace que el brillo del argentino se confunda entre el de sus compañeros, que en algunos casos deslumbra.

Uno más en el Madrid

Mastantuono es una realidad como jugador diferencial, pero eso solo le permite ser uno más en el Real Madrid. El reto es asentarse en el equipo titular.

De momento lo ha conseguido a costa de un Brahim irregular o un Rodrygo que reniega jugar por la derecha. Otra cosa será cuando vuelva Bellingham. El inglés apeará a alguno de los teóricos titulares y el argentino es el principal candidato si es que Xabi sigue dándole continuidad.

Tiene una zurda diferencial, pero todavía no ha mostrado de lo que es capaz con la otra pierna. Juega en la derecha pero es propenso a recortar hacia el centro sin profundizar cuando ha demostrado en su etapa en River de que es capaz de ejercer de extremo derecho y dar pases medidos con su pierna mala. Es pronto para encumbrarle, pero tiene argumentos para marcar diferencias cuando se asiente en su nueva etapa de blanco.