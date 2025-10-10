Mastantuono deja Argentina y vuelve a Madrid

Franco Mastantuono, centrocampista del Real Madrid, abandona la concentración de la selección argentina y no disputará los próximos amistosos programados en la fecha FIFA de octubre. El futbolista, de 18 años, sufrió una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo durante el partido entre el Real Madrid y el Villarreal, lo que le impidió finalizar el encuentro. Según explican desde el país sudamericano, las molestias no han remitido y la decisión ha sido no arriesgar.

Debido a este contratiempo, Mastantuono ha quedado desconvocado de la gira de la Albiceleste por Estados Unidos, donde Argentina se enfrentará a Venezuela y a Puerto Rico. Se espera que el jugador regrese a Madrid en las próximas horas para iniciar su proceso de recuperación bajo la supervisión del cuerpo médico del club blanco. Es sin duda una buena noticia para Xabi Alonso, que respira tranquilo sabiendo que el futbolista no sufrirá mayor desgaste con su combinado nacional.

Xabi mete a Mastantuono en la lucha por la titularidad / Efe

Esta baja se suma a la de Thiago Almada, quien también fue desconvocado de la convocatoria por razones similares. Mastantuono, quien debutó con la selección mayor el pasado mes de junio, ha confirmado tras su llegada al Real Madrid su ascendencia con Argentina, donde, pese a todo, aún debe ganarse el papel de titular indiscitible. Su ausencia en estos amistosos representa, eso sí, un contratiempo tanto para el jugador como para su selección.

El cuerpo técnico de Lionel Scaloni ya trabaja en alternativas para cubrir las bajas de Almada y Mastantuono en la convocatoria. Se espera que el joven delantero se recupere a tiempo para los próximos compromisos del Real Madrid, con quien no debería tener problemas para estar disponible cuando regrese la competición oficial de clubs.