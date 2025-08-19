Mastantuono: Un debut con más personalidad que acierto

Lo esperaba el madridismo. Y llegó el gran momento en el 68' en medio de una gran ovación: Franco Mastantuono (18 años) debutó oficialmente. El Madrid hace tiempo que busca su particular Lamine y este jovencísimo mediapunta -la última gran aparición del fútbol argentino- pudo vivir su primera vez en el Bernabéu. Lo hizo en un escenario más tenso de lo esperado, con Osasuna rondando el gol del empate.

Salió Brahim y ocupó su sitio en la banda derecha. Con personalidad en los primeros toques y un llamativo color platino en el pelo. "La primera vez que le vi era un hombre de 17 años", aseguró Xabi Alonso cuando se conoció su fichaje. Y el argentino entró al partido con personalidad: buscando el balón y lanzando los córners. También con alguna acción precipitada en un Madrid que en ningún momento fluyó del todo ante Osasuna.

Destellos del argentino

Decepcionó el debut del Madrid de Xabi Alonso y se fue apagando el argentino. La premiere del tercer extranjero más joven en la historia del club en debutar en LaLiga (Odegaard y Eto'o fueron más precoces) terminó sin poso. El ruido en las gradas por el debut del argentino se fue diluyendo por el temor del gol del empate de Osasuna. No se dio por vencido el argentino, que en los últimos instantes envió el balón al cuerpo de Herrera.

El argentino también tuvo tiempo de intentar un caño en la banda que no logró engañar a su defensor. Una acción que resumió su primer día en el Bernabéu. Un debut con más personalidad que acierto. Mastantuono se apuntó al nuevo Madrid de Xabi Alonso. El argentino está llamado a ser el futuro del Madrid; Rodrygo, en cambio, ya parece parte de un pasado lejano. El brasileño se quedó sin debutar en un encuentro donde Xabi Alonso mostró sus intenciones.

El técnico quiere agitar al Madrid que Ancelotti no logró impulsar la temporada pasada. Para hacerlo cuenta con futbolistas tan interesantes como Mastantuono pero, ante Osasuna, se pareció muchísimo al equipo en problemas de la temporada pasada. El debut de Mastantuono no será su partido más recordado de su historia con el Madrid.