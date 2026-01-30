Mastantuono, en el centro de la incertidumbre

Franco Mastantuono llegó al Real Madrid mediante un traspaso de 63 millones, apenas cumplida la mayoría de edad, mostrando únicamente algunos destellos en el fútbol argentino, con unas expectativas totalmente desorbitadas generadas desde su propio país, quienes le dibujaban como el “nuevo Messi”. “Si Messi no está bien, el que tiene que coger la manija es el Pibe. La dimensión de Mastantuono la veo universal”. Estas fueron las palabras de Jorge D´Alessandro, recién llegado el bonaerense al fútbol de élite. Todo ello, hablando a calzón quitado, sin haber demostrado nada.

Un relato que presenta una realidad incoexa, donde lo visto hasta ahora no se asemeja ni mucho menos con lo esperado y que el resto de sus compañeros tampoco resalten, hasta hace que su baja forma pase desapercibida. Probablemente, de lo que menos culpa tenga el jugador, que en 6 meses que lleva en la capital española, lo que más ha destacado positivamente el madridismo de él es su madurez.

El fútbol europeo se encuentra en pleno auge. A todos los niveles, no meramente al futbolístico, sino también al competitivo y al metodológico por parte de los cuerpos técnicos; por ello, demanda muchas más cosas que talento. Se demuestra precisamente con este prototipo de jugadores. Gente con mucha calidad según los que pagan las millonadas por ellos, que a la hora de marcar la diferencia en el campo se muestran desesperados por no poder realizar su fútbol. El claro ejemplo está en que aquellos jugadores, o bien terminan estancándose, o les toca adquirir muchas más coniciones (evolucionar tácticamente, ganar masa muscular, marcar la diferencia en pequeños detalles, etc) para poder brillar.

Matantuono pugnando con Otamendi en el duelo en Da Luz / Diario Panorama

ASPECTO POR PULIR

Algo en lo que más asombra para mal Franco es en su debilidad en el uno contra uno, sobre todo por la demarcación en la que se encuentra. No es frecuente que un extremo del Real Madrid no suela conseguir zafarse de sus contrincantes y en el gran porcentaje de duelos salga perdiendo. Probablemente un factor de peso para ganar confianza y que de ahí vengan sus pases de seguridad hacia atrás o sus usuales conducciones en horizontal. Ante el Benfica —su actuación más pobre con esta camiseta por la talla del encuentro — llegaron a contabilizarse hasta 4 pérdidas de balón en situación de uno para uno.

GENEROSOS CON SUS MINUTOS

Esto sería más difícil de comprender si contase con pocos minutos, pero para nada es el caso. Tanto Xabi como Arbeloa le han tenido en cuenta en sus alineaciones. Es el tercer delantero de la plantilla que más veces ha partido de inicio (14). Minutos de sobra para aportar algo más que 3g y 0a. Compañeros como Rodrygo (3g,4a) Gonzalo (5g,2a) o Brahim — este último registra menos de la mitad de sus minutos — (1g, 2a) mejoran sus aportaciones de gol con menos oportunidades.

Los problemas del Madrid con Xabi también empieza a tenerlos Arbeloa / EFE

La sensación actualmente es que está muy verde y que juega únicamente por lo que desembolsaron por él. El madridismo quiere creer y se autoconvence de que algo tendrá cuando tantos grandes de Europa se pegaron por él el pasado verano. No es casualidad que clubes de primer nivel pusieran su nombre en la lista. El tiempo dirá si realmente fue una buena operación o lastimosamente, Franco Mastantuono no era jugador para el Real Madrid.