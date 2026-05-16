Mastantuono y Carreras, una decepción de 113,5 millones de euros

Franco Mastantuono y Álvaro Carreras fueron dos de los cinco refuerzos del Real Madrid el verano pasado, junto a Xabi Alonso, Huijsen y Alexander Arnold. Reforzaban una plantilla de la que se fueron Ancelotti, Modric y Lucas Vázquez, además de Vallejo. El técnico tolosarra duró hasta enero, mientras que el central y el lateral derecho han sobrevivido como han podido a un año difícil.

Carreras

Los jugadores que no han estado a la altura esperada han sido el interior argentino y el lateral gallego. Fueron las apuestas económicas más decididas del Real Madrid, además de Huijsen (20 años), por el que pagaron 62,5 M€, mientras que Trent (26) llegaba gratis procedente del Liverpool. El hispano holandés y el británico han dejado sus dudas, pero sí han demostrado que pueden encajar en el equipo y no en un grupo descosido como ha sido este Madrid.

Carreras fue una apuesta ilusionante. Un jugador que pasó por ‘La Fábrica’ (19-20 y 20-21), pero decidió buscar su destino lejos ante las dificultades de llegar al primer equipo. Se fue gratis a la cantera del Manchester United, que lo traspasó por 14,3 millones de euros al Benfica en 2024. El club portugués se lo vendió uno año después al Madrid por 50 M€, que lo fichó pese a tener otros dos laterales izquierdos.

Álvaro Carreras no ha convecido en su regreso al Real Madrid / EFE

Su temporada ha sido decepcionante. Empezó muy bien, con energía y aportando en defensa y en ataque. Con el paso de los partidos, se empezó a ver su verdadero rendimiento para entender que jugar en el Madrid exige mucho más de lo que él puede ofrecer. Ha sido de los jugadores más señalados en los partidos importantes, en los que ha dejado al descubierto carencias preocupantes.

Mastantuono

El Madrid pagó a River Plate 45 millones de euros por Franco Mastantuono, pero el monto final ascendió a 63 debido a impuestos y recargos por territorialidad. Era la gran promesa del fútbol argentino, incluso se llegó a decir que sería el relevo natural de Messi. Pero la realidad ha abierto los ojos al madridismo, que no da crédito al escaso rendimiento del jugador.

A su favor, que tiene 18 años y margen de mejora. No ha acabado de adaptarse al fútbol europeo y no ha respondido a lo que necesitaba el Real Madrid de él. Su fútbol es previsible y lejos de ser rocoso, se ha convertido en un jugador impreciso. El club se plantea una cesión este verano en un intento de que no se estanque. La conclusión es que Carreras, 50 M€, y Mastantuono, 63,5, son una decepción de 113,5 M€ para el Madrid.