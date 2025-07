Mastantuono cambia las reglas

El fichaje de Mastantuono por el Real Madrid causó cierta controversia por las cifras. Para algunos, la cláusula de 45 millones de euros (el equipo blanco terminó pagando 63,2 millones por impuestos y otros conceptos), era un chollo por un jugador de su potencial. Para otros, el precio fue excesivo por un futbolista que todavía tiene todo por demostrar.

Lo que sí parece claro es que el fichaje del equipo blanco ha tenido un efecto directo en el fútbol argentino y, más concretamente, en River Plate. Tras la salida de Mastantuono, El Millonario ha empezado a implementar una nueva política, imponiendo cláusulas de 100 millones de dólares en los contratos de los jugadores que renuevan o fichan por el club.

Facundo Colidio, Bautista Dadín y Alex Woiski son algunos ejemplos recientes. También se pueden encontrar en otros clubes del fútbol argentino, como es el caso de Racing Club, que puso una cláusula de 122 millones de dólares en el contrato de 'Maravilla' Martínez, una cantidad sin precedentes en el fútbol del país.

El argentino Franco Mastantuono con River Plate / RIVER PLATE

Se trata de una medida para proteger el principal patrimonio de los clubes, que no es otro que sus futbolistas, si bien no quiere decir que los equipos acepten negociar salidas a precios más reducidos que las cláusulas.

A pesar de todo, Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, quiso lanzar una advertencia sobre esta nueva situación: "Por ahí esto de las cláusulas de 100 millones confunde a la gente. Es un método que el club esta haciendo, no para exponer a los futbolistas, sino para tratar de tener un respaldo con el tema de las cláusulas".

"Esto no tiene que confundir ni a los futbolistas ni a la gente. 'Hay jugadores que valen 100 millones'. No, son chicos. Por ahí es dice: 'che, ¿y el chico de los 100 millones de dólares dónde está?' No hay que confundirse. Hay una cláusula que es así, pero el chico está haciendo sus pasos como tiene que ser, añadió el entrenador argentino.

"Con esto no queremos confundir a la gente por una cláusula que por ahí tiene relación con otra cosa y no con el estado actual del futbolista", concluyó Gallardo.