Mastantuono arranca con mal pie su andadura en la Fiorentina

Franco Mastantuono ha empezado su andadura en la Fiorentina con el pie izquierdo. El extremo argentino, que disputó 63 minutos en la abultada derrota del conjunto viola ante la Roma por 4-0, se enfadó al ser sustituido, lanzando una botella contra el suelo. El joven futbolista, además, se mostró impreciso, pues perdió 18 balones en poco más de una hora de juego en su debut en la Serie A.

El jugador de 19 años salió este verano del club blanco en calidad de cedido sin opción de compra rumbo a la Fiorentina para ganar protagonismo y adaptarse al ritmo de juego de Europa, tras un año decepcionante en la capital de España. Mastantuono, en su primera temporada como futbolista del Real Madrid, al que llegó por unos 63 millones de euros procedente de River Plate, tan solo marcó tres goles en 35 partidos. Pese a que inició de titular con Xabi Alonso, su participación fue a menos, especialmente con Álvaro Arbeloa.

José Mourinho no contaba con él desde el inicio de la pretemporada, por lo que el canterano de River Plate cogió las maletas rumbo a Florencia a principios de agosto. Tras disputar 30 minutos en la Coppa Italia ante el Benevento, Mastantuono debutaba en la Serie A contra la Roma, en un partido que acabó en goleada (4-0). El futbolista, propiedad del Real Madrid, arrancó de titular y disputó 63' antes de ser sustituido.

Aunque se mostró participativo, estuvo muy impreciso, ya que perdió 18 balones durante poco más de una hora de juego. Fabio Grosso, entrenador de la Fiorentina, lo retiró en el minuto 63 con el 3-0 en el marcador. Mastantuono, nada más llegar al banquillo, lanzó una botella contra el suelo, mostrando su enfado tras una primera participación decepcionante en la Serie A.

El Real Madrid, mientras tanto, permanece atento a la situación de su futbolista. Los blancos lo cedieron sin opción de compra, pues no quieren perder el control sobre el jugador de 19 años, aún con margen de mejora. Sin embargo, su nueva andadura en el fútbol europeo ha arrancado de mala manera.