Mastantuono, adiós al Mundial sin goles ni asistencias

Franco Mastantuono se despidió de River Plate en el Mundial de Clubes con más pena que gloria. Pena, porque dijo adiós entre lágrimas al club de su corazón, al que llegó con 12 años; y gloria, porque no marcó ni dio ninguna asistencia en sus últimos tres partidos con la camiseta de millonarios. A cambio, dejó su nombre escrito en algunas clasificaciones individuales de la primera fase.

Mal torneo

El volante argentino cuenta las horas para ser blanco: "Jugar en el Real Madrid es un sueño, es el club que más ha ganado en Europa”. Será presentado al día siguiente de cumplir los 18 años, el 16 de agosto, coincidiendo con el arranque de la Liga española. Mastantuono llega con aureola de estrella a un equipo en el que tendrá que abrirse hueco con una dura competencia de jugadores contrastados como Güler, Rodrygo o Brahim, que pugnan por un sitio en el once de Xabi Alonso.

River hizo un arranque ilusionante en el Mundial de Clubes ganando 3-1 al Urawa japonés. Sin embargo, el empate a cero ante el Monterrey de Sergio Ramos le condenó en la tabla por la diferencia de goles, ya que los mexicanos goleaban al Urawa 4-0. Eso, sumado a la derrota 2-0 ante el Inter mandaban al equipo de vuelta a la Argentina. Los millonarios obtuvieron unas ganancias finales de 17.8 millones de euros a los que sumarán los 45 por el traspaso de Mastantuono.

Más faltas y regates

El nuevo jugador del Real Madrid no marcó, pero sí dejó rastro de sus mejores condiciones. Fue elegido el mejor jugador del partido ante el Monterrey (0-0) y su capacidad de desborde fue una pesadilla para sus marcadores. Fue el jugador que más faltas recibió en la primera fase del Mundial, 12. Intentó 19 regates de los que salió victorioso en siete. No vio puerta, pero no fue por dejar de intentarlo. Fue el cuarto jugador que más disparos hizo a las metas rivales con 10, uno menos que Haaland (City), Guirassy (Borussia) y Lautaro (Inter).