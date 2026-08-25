La Masia golea a La Fábrica

FC Barcelona y Real Madrid arrancaron LaLiga con victoria, aunque de manera dispar. Los azulgranas, con hasta seis jugadores formados en La Masia en el once titular, arrollaron con una manita al Elche en el estadio Martínez Valero, mientras que los blancos, solo con el canterano Álvaro Carreras en la convocatoria, superaron por la mínima al Espanyol por 1-2 con gol en el tiempo añadido de Carlos Espí.

Hansi Flick, en el primer partido oficial de la temporada, alineó a hasta seis futbolistas criados en La Masia: Eric Garcia, Xavi Espart, Gavi, Marc Bernal, Fermín, autor de un doblete, y Lamine Yamal. En el minuto 65 partió desde el banquillo Dani Olmo, mientras que se quedaron sin minutos los canteranos Eder Aller, Álvaro Cortés, Pau Cubarsí, Jordi Pesquer y Brian Fariñas.

Álvaro Carreras, único canterano del Real Madrid en la convocatoria para la primera jornada / Real Madrid CF

Un panorama muy distinto al del Real Madrid. En la primera plantilla madridista tan solo hay tres futbolistas formados en La Fábrica: Álvaro Carreras, Raúl Asencio y Thiago Pitarch, con dorsal del filial pero en dinámica del primer equipo. Sin embargo, solo el lateral gallego viajó hasta Barcelona para jugar contra el Espanyol, en un partido que arrancó de titular por delante de Marc Cucurella.

Asencio y Pitarch continúan con sus procesos de recuperación. El central canario, que ha superado la lesión en el recto femoral derecho que sufrió a finales de julio, padece molestias en la espinilla, una zona que ya le causó problemas el curso pasado. Por ello, ha iniciado un tratamiento conservador para rebajar la dolencia sin pasar por quirófano. El centrocampista, por su parte, se lesionó en un entrenamiento del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda.

Las bajas, sumadas a las ventas este verano de canteranos como Gonzalo, Fran González o César Palacios, han dejado al Real Madrid huérfano de jugadores criados en La Fábrica en el primer equipo. Únicamente, Álvaro Carreras, que regresó a la disciplina blanca por 50 millones de euros en 2025, entra en los planes de José Mourinho, aunque su presencia en los onces está en entredicho una vez Cucurella recupere el tono físico.