José Luis Martín Ovejero, experto en comunicación no verbal, destapa a Xabi Alonso en el Real Madrid: "Hay una micro expresión de desprecio"

El Real Madrid atraviesa uno de los momentos más complicados de la temporada. Tras varias jornadas perdiendo regularidad y sin mostrar buen juego, las alarmas han saltado tanto en la directiva como en el propio madridismo.

La llegada de Xabi Alonso generó ilusión y expectativas muy altas, pero la mala dinámica reciente ha puesto en duda su continuidad. Como explica el experto en comunicación no verbal, José Luis Martín Ovejero en 'El Chiringuito', hay varios momentos clave en sus últimas declaraciones que permiten leer qué siente realmente el técnico, más allá de sus palabras.

Esfuerzo de los jugadores

Cuando asegura que los jugadores "están dando hasta el último aliento", su rostro dice algo distinto. Si se amplía el plano, se puede ver cómo la comisura del labio izquierdo asciende lateralmente. El experto cree que "hay una micro expresión de desprecio", una de las siete emociones básicas que todos mostramos de manera automática.

Para Martín Ovejero, esto revela que, aunque Xabi verbaliza que todos se están dejando la piel, su cerebro filtra otra idea: él cree que hay, al menos, algún jugador que no está llegando a ese "último aliento".

Confianza en la superación

El segundo momento es cuando el entrenador se refiere a la crisis del Real Madrid y afirma con tranquilidad que "todo pasará" y que "esto se puede superar". El experto cree que su comunicación no verbal coincide con su mensaje, ya que el asentimiento constante de su cabeza respalda sus palabras: "Estoy convencido de que él piensa que su proyecto con la plantilla puede salir adelante".

XABI ALONSO NO se cree que los JUGADORES le APOYEN



@JLMartinOvejero, experto en com. no verbal, 'desnuda' los gestos del entrenador.

Exigencia del madridismo

Al hablar de la exigencia del madridismo, Xabi sube las cejas de forma marcada: "Cuando las personas queremos enfatizar algo, darle mucha fuerza a algo que estamos defendiendo, solemos subir las cejas. Si él esto lo estuviera escribiendo en un papel o en Word, mejor dicho, lo pondría con negrita o subrayado, o las dos cosas (...) Para él el madridismo es muy exigente".

Dudas sobre el apoyo del vestuario

El fragmento más delicado llega cuando dice: "Yo siento el apoyo de los jugadores". El experto asegura que la comunicación no verbal lo contradice de manera clara. Mientras pronuncia la frase, Xabi niega con la cabeza. Además, cuando dice la palabra jugadores, baja la mirada, un gesto asociado a inseguridad o falta de convicción.

Según Martín Ovejero, esto indica que hay algún jugador en el que Xabi no percibe un apoyo real: "Si no, no lo negaría con la cabeza y transmitiría orgullo y seguridad personal".