Martín Casillas, la nueva promesa que emerge bajo los palos del Real Madrid

Durante años, Iker Casillas y Sara Carbonero han intentado mantener a sus hijos alejados del foco mediático. Sin embargo, el talento del mayor, Martín Casillas, nacido el 3 de enero de 2014, ha hecho imposible que su nombre pase desapercibido.

Con solo 12 años, el joven portero se ha convertido en una de las grandes promesas del fútbol español, defendiendo la portería del Alevín A del Real Madrid y de la Selección Española Sub-12.

Su progresión ha sido meteórica desde que llegó a la cantera blanca en 2022 procedente de un club de Pozuelo. Esta temporada, especialmente brillante, ha coincidido con su primera aparición pública en una entrevista, donde ha mostrado una sorprendente madurez.

Su primera entrevista: liderazgo, humildad y carácter

Martín participó en el programa Resonancia de Corazón, presentado por José Ramón de la Morena, acompañado por dos compañeros de equipo. Allí habló de momentos inolvidables, como la reciente victoria ante el Atlético de Madrid: "Fue un milagro porque metimos 4 en 24 minutos", recordó con entusiasmo.

Uno de los instantes más emotivos de ese encuentro llegó cuando corrió hacia la grada para abrazar a su hermano Lucas, también portero del Real Madrid, dos años menor. “Estábamos muy contentos y mi hermano también, se le escaparon algunas lágrimas”, confesó, dejando entrever la complicidad que une a ambos.

En la charla, Martín mostró un carácter carismático y un fuerte espíritu de equipo: "Tenemos un equipo muy bien formado" y "Nos animamos entre nosotros", dijo, evidenciando su rol como punto de unión en el vestuario.

“Soy Martín Casillas, quiero hacer mi propia carrera”

Consciente del peso del apellido que lleva, Martín habló con naturalidad sobre la figura de su padre: "Ser hijo de una de las grandes leyendas de este país pesa". Aun así, dejó clara su intención de construir su propio camino: "Yo soy Martín Casillas; soy su hijo, pero quiero hacer mi propia carrera sin que me comparen con él".

El joven también reveló que algunos amigos le llamaron tras verle jugar en televisión, una muestra de la creciente repercusión que está adquiriendo su trayectoria.

Un talento que ya brilla en torneos internacionales

Martín disputó el Mundial Sub-12 de LaLiga Futures, donde dejó detalles que recuerdan inevitablemente a su padre: zurdo, seguro con los pies, reflejos rápidos y una sorprendente madurez bajo palos.

En su debut ante el Wydad marroquí, jugó la primera parte sin encajar y vio cómo se anulaba un gol rival por fuera de juego. En el partido de exhibición con la camiseta de España, firmó dos acciones de mérito: una parada a un disparo del nieto de Schuster y una salida por alto impecable. Como curiosidad, su entrenador en ese encuentro fue Vicente del Bosque, el mismo que llevó a Iker Casillas a ser campeón del mundo.

Hace unas semanas, en la Crevillent Cup, se hizo viral por una espectacular mano ante el Inter, una intervención que muchos interpretaron como un guiño al legado familiar.

Un apellido con futuro

Desde su llegada al Real Madrid en 2022, Martín ha ido escalando categorías con solvencia. Ahora, asentado en el Alevín A y con presencia en la selección sub-12, su evolución apunta alto.

Su hermano Lucas también sigue sus pasos, lo que convierte al apellido Casillas en una fuente renovada de ilusión para el fútbol español.

A pesar de su juventud, Martín ya ha demostrado que no solo tiene talento, sino también personalidad, ambición y una sorprendente claridad de ideas. El futuro, para él, parece tan prometedor como exigente.