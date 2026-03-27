Martín Casillas, hijo de Iker, despunta en la Liga Futures con el Real Madrid: un gato bajo palos

El apellido pesa, pero también impulsa. Martín Casillas, el mayor de los dos hijos de Iker que forman parte de La Fábrica —el pequeño, Lucas Casillas también es portero en el Benjamín A—, continúa dando pasos firmes en la cantera del Real Madrid, donde ya comienza a destacar en el exigente escaparate de LaLiga Futures. A sus apenas 12 años, el guardameta blanco deja actuaciones que no pasan desapercibidas y que recuerdan inevitablemente a su padre, el legendario Iker Casillas.

En un torneo que reúne a algunas de las mayores promesas del panorama internacional, el joven portero está demostrando personalidad para echarse al equipo a sus espaldas cuando más ha sufrido y un amplio repertorio de recursos bajo los palos. Más allá del resultado de su equipo, su rendimiento en portería está siendo clave, con intervenciones de mucho mérito que evitaron un marcador más abultado en momentos complicados contra el Betis o manteniendo la portería a cero contra el Sevilla.

Real Madrid - Real Betis Mundial FC Futures / LALIGA

Martín no solo destaca por sus reflejos, sino también por su seguridad durante el juego y su capacidad para aparecer cuando el equipo más lo necesita. Su crecimiento es evidente desde su llegada a Valdebebas, donde sigue formándose como una de las piezas más prometedoras de su generación.

UN GATO BAJO PALOS Y SALIDA LIMPIA

Ágil como un gato, Martín es un portero que reacciona con rapidez felina en acciones cercanas, especialmente cuando tiene que ir abajo, donde se muestra firme y seguro blocando el balón. Además, su juego de pies (zurdo) se ha convertido en un recurso fundamental para el equipo: ayuda a iniciar la jugada desde atrás con criterio y también busca con frecuencia balones largos hacia el delantero Ethan Balboa, habitualmente descolgado arriba con un defensor rival. Esa conexión le permite al equipo encontrar una salida constante y ganar oxígeno manteniendo la posesión.

El juego de pies de Martín Casillas / LALIGA

En el partido de inauguración, previamente seleccionado para jugar con España, sacó alguna mano de mucho mérito que daba cuenta de lo que podía ser este campeonato para él.

El Real Madrid lo tiene muy compllicado para pasar de grupos, solo una abultada victoria en el derbi de esta tarde ante el Atleti le libraría de caer en grupos y poder meterse como segundo clasificado. Un equipo del que se esperaba más y que tan solo ha cosechado una victoria en tres partidos hasta ahora (1V,1E,1D), pero donde Martín, al menos por su papel, podría marcharse con buena cara de este Mundial.