Martí Perarnau: "A Xabi Alonso lo veo tímido para lo que lo conozco, es normal que no reconozcan"

En la previa del espectacular Real Madrid - Manchester City de este miércoles, Martí Perarnau analizó el duelo de banquillos entre dos entrenadores a los que admira y con los que mantiene una buena amistad, Xabi Alonso y Pep Guardiola. El periodista catalán intervino en el programa 'La Tribu A Diario' de Radio Marca y aportó sus impresiones sobre la situación de ambos entrenadores.

Martí Perarnau conoce a fondo a ambos desde la etapa en la que Xabi y Pep coincidieron en el Bayern Múnich, el vasco como futbolista y el catalán, con el que ya mantenía una buena amistad desde su etapa en el Barça, como entrenador. De ahí que conozca muy buen sus trayectorias como futbolistas y como técnicos.

Martí confesó sobre Alonso que "admiro muchísimo a Xabi" por su trayectoria en los banquillos, sobre todo por lo que consiguió al frente del Bayer Leverkusen. "No discuto que la racha de resultados en el Real Madrid es un problema, pero me sigue pareciendo un entrenador admirable".

Consciente de que por el momento no ha conseguido los resultados que esperaba Florentino Pérez cuando el presidente merengue apostó por él, Perarnau defendió el trabajo de Xabi Alonso en estos meses. "Yo no lo criticaría", aseguró, porque está intentando trasplantar su filosofía a un nuevo club. "Todos necesitamos un tiempo para adaptarnos; como cuando hacemos un transplante de maceta con una planta", comparó.

La diferencia con el Leverkusen

Pese a todo, admitió que al técnico de Tolosa "lo veo tímido para lo que lo conozco y es normal que no se le acabe de reconocer". En su opinió, el motivo de estas dificultades en sus inicios en el banquillo del Santiago Bernabéu es que "llegó al Leverkusen en una situación totalemnte distinta, con un equipo hundido, e impuso su personalidad y carácter; los jugadores le siguieron y tuvo resultados inmediatos", recordó. En cambio, su aterrizaje en el Real Madrid ha sido diametralmente opuesto. "Aquí ha llegado con más timidez y no ha conseguido imponer su estilo, o solo con cuentagotas".

Martí Perarnau quiso relativizar la importancia del partido en sí, aunque no negó que para Xabi Alonso puede ser una situación más complicada. "El partido de hoy, a pesar de la magnitud de los rivales, me parece un partido menor, entre comillas, porque no es a vida o muerte; son tres puntos en juego, de una liguilla no una eliminatoria. Recuerdo que el City perdió hacer dos semanas 0-2 con el Leverkusen (en la Champions) y no pasó nada. Aquí, si es que gana alguno y no hay un empate, no será trascendental para la clasificación de la Champions para ninguno de los dos. Dicho esto", admitió, "para Xabi sí lo es".

El periodista catalán explicó que el duelo puede tener consecuencias para Alonso no tanto porque se trate del City de Guardiola. "No es la trascendencia del rival, sino la secuencia de resultados no positivos y de rendimientos no brillantes que, si se da un día más, puede tener consecuencias para Xabi".

En su opinión, la situación de crisis "es más visceral que real. Sí, es Pep, pero si ganase el City hoy simplemente Xabi estaría sumando a una secuencia que es negativa; pero es más la secuencia que no la víscera".

En cuanto a Pep Guardiola, tras una temporada 2024/25 muy copmplicada, "lo veo bastante cambiado respecto al año pasado. Es la tercera gran reconstruccion del equipo al marchar De Bruyne, Gundogan... Lo veo bien, ilusionado, con jugadores nuevos, pese al gran problema de Rodri... porque el Madrid tiene bajas pero el City no tiene esta noche a Kovacevic Stones y Rodri. Lo veo muy enfocado en la Premier", consideró por lo que dejó incógnitas sobre el posible once que presentará el de Santpedor esta noche.