Martí Perarnau: "El Benfica se comió al Real Madrid con patatas"

El Real Madrid sucumbió en el estadio Da Luz contra el Benfica. Los blancos, que dependían de sí mismos para acceder directamente a los octavos de final, cayeron por 4-2 y se han visto condenados a disputar el playoff, donde pueden jugar de nuevo contra los lisboetas. Más allá del resultado, el equipo madrileño realizó un encuentro muy pobre. "El partido del Real Madrid fue muy flojo, el juego fue mucho peor que el que mostraron con Xabi Alonso. El Benfica de Mourinho se los comió con patatas", apuntó el periodista Martí Perarnau.

El analista catalán criticó la versión mostrada por los pupilos de Álvaro Arbeloa, que con un empate ya garantizaban su presencia en el ‘top-8’ de la Champions. "Un equipo que depende de sí mismo no puede salir así. Todos los grandes que dependían de sí mismos, excepto el PSG-Newcastle, que se enfrentaban entre ellos, hicieron su faena", analizó Perarnau en la ‘Tertúlia esportiva’, de RAC1.

Pese a la mala imagen mostrada en Lisboa, el periodista barcelonés no descarta al Real Madrid en la terna de favoritos a conquistar la Liga de Campeones. "Rotundamente, sí (ganar la Champions). El Madrid ha tenido dos personalidades en este siglo: la del portero y la del delantero con Casillas y Ronaldo o con Casillas y Cristiano. Ahora tienen a Courtois y Mbappé, así que pueden ganar la Champions, aunque la probabilidad es menor que cuando tenían a Kroos y Modric. Con ellos dos ganaban de forma continuada y consistente", matizó Perarnau.

“El rendimiento defensivo es mucho peor”

Asimismo, el periodista ha valorado el crecimiento del Barça en las últimas semanas, aunque hay un aspecto que deben mejorar para luchar con los mejores. "El Barça está mejorando ligeramente, pero el rendimiento defensivo de todo el equipo es mucho peor que el del año pasado. Hace falta mejorar mucho en defensa", explicó Perarnau, que comparó a los azulgranas con el PSG: "Lo veo muy igualado, porque al PSG lo veo igual que el año pasado, con las mismas fortalezas y con debilidades importantes. Solo ha cambiado a Donnarumma y el juego sigue girando alrededor de Vitinha, un futbolista formidable, el Pedri del PSG".

En el encuentro contra el Copenhague, Flick dio la oportunidad a nueve futbolistas nacidos en Cataluña, aspecto que ilusiona a Perarnau. "Me parece importantísimo mantener la identidad catalana. El Barça ha triunfado cuando es fiel a su identidad, con jugadores creados en casa. Ganar de manera armónica, con un estilo reconocible, que guste a los aficionados", sentenció el periodista.