CHAMPIONS LEAGUE
Markus Babbel, exjugador del Bayern, se harta de Florentino y el Real Madrid: "Me parece una falta de respeto"
El exjugador del Bayern critica la actitud del club blanco en declaraciones a Sky Sports
Markus Babbel, exfutbolista del Bayern de Múnich, expresó en Sky Sport su profundo malestar con la imagen que proyecta el Real Madrid en los últimos años.
Según afirmó, percibe en el club blanco "un comportamiento muy antideportivo" que, a su juicio, se aleja por completo de los valores del juego limpio.
Babbel aseguró que siempre tiene la sensación de que en el Real Madrid "se creen por encima de todos los demás" y que esa actitud le resulta "totalmente antipática".
Señalamientos a jugadores como Vinicius Jr.
El exdefensa también apuntó a algunos futbolistas del equipo, con especial mención a Vinicius Jr.
Reconoció su talento, pero criticó duramente su comportamiento en el campo. "Cuando veo cómo juega al fútbol, veo su talento. Y cuando veo que en cada acción se deja caer y rueda 14 veces, no me gusta nada", afirmó, subrayando que ese tipo de actitudes le generan un rechazo creciente hacia el conjunto madridista.
Responsabilidad de la directiva
Babbel amplió sus críticas a la cúpula del club, señalando que la actitud institucional contribuye a esa imagen negativa.
Considera que el presidente juega "un papel muy importante" en la forma en que el Real Madrid se proyecta hacia el exterior. Como ejemplo, mencionó la postura del club respecto al Balón de Oro: "Si un jugador de ellos no gana el Balón de Oro, entonces como club no vamos a ir allí y boicoteamos el evento. Eso me parece una falta de respeto hacia todos los demás".
Una percepción cada vez más negativa
El exjugador concluyó que este conjunto de comportamientos ha erosionado por completo la consideración que tenía hacia el Real Madrid. "Por eso el club ha perdido tantísima consideración para mí que ahora me resulta increíblemente antipático", sentenció.
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