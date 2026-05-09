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El momento en el que MarioTaxi se quedó en shock en pleno directo: "¿Es Mbappé?"

El streamer saludó a la actriz durante un semáforo mientras el futbolista frenaba su coche para facilitar la conversación entre ambos

El surrealista momento que vivió un streamer al encontrarse a Mbappé junto a Ester Expósito

El surrealista momento que vivió un streamer al encontrarse a Mbappé junto a Ester Expósito

Mariotaxi

Mariona Carol

Mariona Carol

El creador de contenido MarioTaxi vivió uno de los momentos más inesperados de su retransmisión habitual en Twitch cuando se encontró por las calles de Madrid con Kylian Mbappé y Ester Expósito yendo en coche.

Todo ocurrió de manera completamente espontánea mientras el streamer circulaba por la capital. Al reconocer a la actriz en el coche contiguo, MarioTaxi no dudó en saludarla desde su vehículo. Ester Expósito respondió con naturalidad y comenzó una conversación improvisada aprovechando que ambos coches estaban detenidos en un semáforo.

Mbappé frenó para que continuara la conversación

La situación llamó todavía más la atención de los espectadores cuando Mbappé, que iba al volante, decidió reducir la marcha y colocarse a la altura del coche del streamer para que la actriz pudiera seguir hablando tranquilamente con él. El delantero francés mostró una actitud cercana y relajada durante toda la escena, mientras miles de usuarios seguían el momento en directo a través de Twitch.

La conversación entre MarioTaxi y Ester Expósito se desarrolló durante varios segundos entre risas y comentarios distendidos, en una escena poco habitual incluso para una ciudad acostumbrada a encuentros con celebridades.

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Un momento viral en pleno directo

El clip no tardó en difundirse en redes sociales, donde numerosos usuarios destacaron la naturalidad del encuentro y la tranquilidad con la que tanto Mbappé como Ester Expósito reaccionaron ante la situación. La retransmisión de MarioTaxi terminó convirtiéndose en tendencia entre los seguidores del streamer y fans de ambas celebridades.

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