Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DecoFlorentinoComunicado Barça FlorentinoPerros y gatosAlavés - FC BarcelonaA qué hora juega el BarcelonaEtapa 5 Giro ItaliaJuanma Castaño FlorentinoABC FlorentinoKroosPrelista EspañaVíctor MuñozRashfordCalculadora descenso LigaZegama Aizkorri 2026Clasificación Giro ItaliaCuándo juega JodarFinal Copa de la ReinaFinal Four balonmanoInfancia FlorentinoCasa FlorentinoManolo LamaPueblosMaldiniPS PlusGrupos Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026
instagramlinkedin

REAL MADRID

Mariajo Fuenteálamo, periodista del ABC: "Lo que jamás me esperaba, como periodista no deportiva que soy, es que hablara de mí"

La periodista del ABC compartió un mensaje en la red social de Elon Musk y estuvo presente en la conexión de 'Directo GOL'

El 'peak' del surrealismo en la rueda de prensa de Florentino: "Me voy a dar de baja del ABC..."

El 'peak' del surrealismo en la rueda de prensa de Florentino: "Me voy a dar de baja del ABC..."

x

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Florentino Pérez sorprendió a todos tras convocar una rueda de prensa, donde muchos esperaban que diese la cara y hablase sobre el mal momento que atraviesa el Real Madrid a nivel deportivo después de consumar la segunda temporada consecutiva sin títulos. Pocos minutos antes, ABC sacó en exclusiva que Florentino Pérez había dicho a ciertas personas de confianza que estaba cansado, por lo que el presidente del Real Madrid empezó diciendo: "No voy a dimitir".

El verdadero motivo por el que habló fue para anunciar que convocará elecciones durante los próximos días, pero también cargó duramente contra ABC. Uno de los momentos que más está dando de qué hablar fue cuando dijo: "Miren los dos artículos que publica ABC hoy contra el Madrid... Uno lo publica una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol", en referencia a María José Fuenteálamo y su columna 'El Real Madrid y la sordera del perdedor'.

Tras la rueda de prensa, María José Fuenteálamo desveló en X, antes conocido como Twitter, que "la periodista de ABC a la que se refiere Florentino soy yo". Pocos minutos después, la periodista publicó un artículo, bajo el nombre: 'Yo soy esa mujer de la que habla Florentino'.

En primer lugar, destapó cómo vivió que el presidente del Real Madrid la nombrase indirectamente en rueda de prensa: "Mi teléfono empezó a echar fuego a media tarde y vi que eran mis amigos diciéndome algo de Florentino, con muchas exclamaciones, no entendí nada".

Florentino Perez attends during the Real Madrid Board of Directors meeting held at Ciudad Real Madrid on May 12, 2026 in Madrid, Spain. AFP7 12/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press;2026;SOCCER;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Florentino Perez of Real Madrid press conference

Florentino Perez, en el punto de mira / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Respecto al comentario "una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol", la periodista se mostró contundente: "Lo que no me esperaba jamás, como la periodista no deportiva que soy, es que una rueda de prensa sobre el Real Madrid y su situación actual Florentino hablara -sin nombrarme- de mí".

"Por eso de estar en la actualidad y publicar cosas que otros no quieren, una se acostumbra a que los políticos le tiren pullas, a que los corruptos o supuestos corruptos te intenten desprestigiar y hasta busquen cómo llevarte a los tribunales… pero, ¿que todo un presidente del Real Madrid me dedique unas palabras sólo por opinar? ¿A esta periodista mindundi que no escribe de Deportes? Esto no me lo esperaba", siguió diciendo.

También, aseguró que "sí, estimado presidente, todo eso soy yo. Una mujer, ay, mujer, que, ¿qué más dará lo que sepa de fútbol?, sí sabe del daño que hace fuera lo que pasa dentro del Bernabéu. Porque esto no va de fútbol. Y ahora soy yo la que duda si usted lo sabe o no lo sabe".

Noticias relacionadas

La periodista acudió al programa de 'Directo GOL', donde expresó que "el primer vídeo que me han mandado mis amigos se lo he mandado a mi entrenador de futbito de la adolescencia".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Reacciones a la polémica rueda de prensa de Florentino Pérez: última hora sobre el Real Madrid, en vivo
  2. Comunicado del FC Barcelona sobre la rueda de prensa de Florentino Pérez: 'Nuestro departamento legal está estudiando sus acusaciones
  3. La conclusión de Maldini tras el título liguero del Barça: 'Deberían preocuparse
  4. La prelista de España para el Mundial: Lamine Yamal y 54 más... con sorpresas e incógnitas
  5. Juanma Castaño responde al palo de Florentino Pérez: '¡Cuídelo usted!
  6. Flick se moja sobre el futuro de Rashford y Lewandowski
  7. El dilema de Hansi Flick con Joan Garcia en lo que le queda de Liga al Barça
  8. Fichar a Anthony Gordon sería un golpe, una genialidad del Barça

Las frases más virales de la rueda de prensa de Florentino Pérez

Doctora de la Puerta, experta en microbiota: "Estas combinaciones te ayudarán a modular la fermentación, optimizar la biodisponibilidad de los nutrientes y aumentar la producción de metabolitos clave"

Doctora de la Puerta, experta en microbiota: "Estas combinaciones te ayudarán a modular la fermentación, optimizar la biodisponibilidad de los nutrientes y aumentar la producción de metabolitos clave"

La periodista del ABC da la cara y explota contra Florentino Pérez. "Juzguen ustedes mismos"

La periodista del ABC da la cara y explota contra Florentino Pérez. "Juzguen ustedes mismos"

Los clubes recibirán compensaciones récord por ceder futbolistas al Mundial 2026

Los clubes recibirán compensaciones récord por ceder futbolistas al Mundial 2026

Abde se aleja del Barça: Newcastle y Aston Villa pujan por el marroquí

Abde se aleja del Barça: Newcastle y Aston Villa pujan por el marroquí

Otro 'consejo' para Bastoni sobre su futuro y el Barça: esta vez, Materazzi

Otro 'consejo' para Bastoni sobre su futuro y el Barça: esta vez, Materazzi

A qué hora juega el Barcelona hoy contra el Alavés y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

A qué hora juega el Barcelona hoy contra el Alavés y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

Josep Pedrerol analiza en El Chiringuito las declaraciones del presidente del Real Madrid