Maresca responde a los rumores sobre Rodri y el Real Madrid: "Solo son especulaciones"

El futuro de Rodrigo Hernández sigue siendo uno de los grandes focos del mercado. Después de conquistar el Mundial 2026 con España y ser elegido Balón de Oro del torneo, el centrocampista del Manchester City ha vuelto a colocarse en la órbita del Real Madrid. Un interés que meses atrás parecía descartado, pero que ha cobrado fuerza tras el cambio de escenario en el Santiago Bernabéu.

José Mourinho considera que el internacional español reúne el perfil que necesita el equipo para dar equilibrio al centro del campo. Desde la retirada de Toni Kroos en 2024, el Real Madrid no ha encontrado un futbolista capaz de conectar la defensa con el ataque con la misma autoridad, y Rodri aparece como el candidato ideal para asumir ese rol.

Rodri, MVP del Mundial / Jose Breton / AFP7 / Europa Pres / Europa Press

Mientras tanto, el Manchester City no renuncia a retener a una de sus grandes estrellas. El club inglés sigue intentando renovar su contrato y, al mismo tiempo, busca maximizar el valor de una hipotética venta. Sin embargo, según explicó el periodista Graeme Bailey, tanto el Bayern de Múnich como el PSG fueron informados de la situación del centrocampista, pero ninguno de los dos decidió entrar en la carrera al conocer que la prioridad del jugador pasa por vestir la camiseta del Real Madrid.

"Solo son especulaciones"

En medio de los rumores, el nuevo entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, fue preguntado por el futuro de Rodri durante la rueda de prensa previa al amistoso de pretemporada frente al Inter de Milán.

El técnico italiano rebajó la tensión y aseguró que, por ahora, no existe ninguna novedad respecto al centrocampista: "Por ahora solo son especulaciones. Rodri fue operado el pasado lunes en Madrid y todo salió bien. Ahora disfrutará de unos días de descanso y volverá con nosotros cuando terminen sus vacaciones. Cualquier entrenador en el mundo quiere a Rodri porque es un jugador de primer nivel".

Maresca también fue cuestionado sobre si había mantenido conversaciones con el director de fútbol del City, Hugo Viana, para tratar una posible renovación del internacional español. Su respuesta volvió a ser prudente. "Como ya dije, cuando terminó la temporada, toda la atención de Rodri estaba puesta en la Copa del Mundo. Ahora está descansando después del torneo y no hemos mantenido ninguna conversación centrada exclusivamente en su renovación", afirmó.

Las negociaciones siguen abiertas

Pese al mensaje de tranquilidad lanzado desde Mánchester, la operación continúa sobre la mesa. Según Bailey, en el Real Madrid consideran que el traspaso podría cerrarse por una cifra cercana a los 50 millones de euros, mientras que el Manchester City eleva su valoración hasta más de 60 millones.

La diferencia económica no se percibe como un obstáculo insalvable, aunque las conversaciones avanzan a un ritmo lento. Rodri se encuentra disfrutando de sus vacaciones tras el Mundial y el City mantiene ahora mismo otras prioridades en el mercado, entre ellas la incorporación del joven centrocampista Ayyoub Bouaddi.

Con el jugador todavía alejado del foco y sin movimientos inmediatos previstos, todo apunta a que las negociaciones volverán a intensificarse en agosto. El Real Madrid mantiene su interés intacto y el desenlace del futuro del internacional español sigue abierto.