REAL MADRID
Marco Guida arbitrará al Madrid en Almaty
El árbitro italiano dirigirá por primera vez un partido a kazajos y españoles; un enfrentamiento que también es inédito en la Champions League
La visita del Real Madrid al campo del Kairat en Almaty será arbitrado por el italiano Marco Guida. El encuentro está encuadrado en la segunda jornada de la Liga de Campeones que jugarán este martes a las 18.45 horas, y que se disputará en el Estadio Central de la ciudad kazaja.
Guida es árbitro FIFA desde 2014 y forman parte del grupo élite de la UEFA. Debutó en la Serie A en 2010, por lo que lleva 15 años en primera línea. Sus compatriotas Giorgio Peretti y Giuseppe Perrotti le auxiliarán en las bandas, mientras que en la sala VOR estarán Marco Di Bello y Aleandro Di Paolo.
Partido inédito
Marco Guida pitará por primera vez un partido de la Champions al Real Madrid y también al Kairat, un enfrentamiento que también es inédito al no haberse cruzado nunca. La expectación en la ciudad kazaja es máxima ante la visita de un equipo ilustre como es el blanco.
El Kairat perdió en su debut en esta competición. Salió goleado en Lisboa ante el Sporting de Portugal por 4-1, mientras que el equipo dirigido por Xabi Alonso ganó su compromiso ante el Olympique de Marsella en el Santiago Bernabéu por un ajustado 2-1. El conjunto blanco es favorito pese a llegar de ser goleado en el Metropolitano por 5-2.
