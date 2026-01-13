La marcha de Modric encendió la mecha del vestuario contra Xabi Alonso

A medida que pasan las horas se van conociendo más detalles del desencuentro de Xabi Alonso con la plantilla del Real Madrid. Uno de ellos fue la marcha de Luka Madric, quien a sus 40 años continúa en activo en un equipo de primer nivel europeo como es el Milan.

Según explicó el periodista Fabrizio Romano en DAZN, entre los jugadores hubo malestar por la postura del técnico de no intentar retener al futbolista por una temporada más. Aunque era decisión tomada por el club y Modric pudo despedirse del Bernabéu, el centrocampista continuó jugando de blanco durante el Mundial de Clubes y desde la plantilla se entiende que podía haber seguido un año más.

Por tanto, en verano ya hubo distanciamiento entre los jugadores y el técnico. Fabrizio Romano puso el ejemplo de Luka Modric, quien deseaba continuar "con un contrato diferente, una temporada más". En ese momento, "Xabi y el Real Madrid decidieron ir hacia una dirección de futbolistas más jóvenes. Esto no gustó mucho a una parte del vestuario y Xabi Alonso no empezó muy bien con los jugadores".

Modric tuvo una marcha muy elegante y por todo lo alto del Bernabéu, si bien entre la plantilla existía la sensación de que aún le quedaba fútbol para aportar minutos de calidad en el conjunto blanco.

Después del parón del Mundial de Clubes y la dura eliminación en semifinales frente al PSG, llegaron unas cortas vacaciones y el equipo arrancó con buen pie la competición, pero sin el 'feeling' que pudiera augurar que el barco llegaría a buen puerto. Y eso que Xabi Alonso había firmado por tres temporadas.

Con el paso de las semanas llegaron más discrepancias con otros jugadores como Bellingham, Valverde o Vinicius hasta el punto que Florentino Pérez decidió su cese coincidiendo con la derrota en la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona.