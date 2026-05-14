Marcelo sorprende hablando de su hijo Enzo: "La decisión fue suya"

El apellido Vieira vuelve a sonar con fuerza en el fútbol europeo. Casi dos décadas después de la llegada de Marcelo Vieira da Silva al Real Madrid, ahora es su hijo, Enzo Alves Vieira, quien empieza a acaparar focos y generar expectativas dentro del club blanco y de la selección española.

Con apenas 15 años y 6 meses, Enzo ya ha dado un paso que marca su futuro: debutar con la selección española sub-17 y alejarse, al menos de momento, del camino que recorrió su padre con Brasil. Una decisión que ha provocado un enorme revuelo tanto en España como en el país sudamericano.

Marcelo se sincera sobre la decisión de Enzo

Durante una charla en el podcast de Iker Casillas, Marcelo explicó cómo vivió la elección de su hijo y dejó claro que el bienestar de Enzo estuvo siempre por encima de cualquier sentimiento nacional.

El exjugador del Real Madrid reconoció que la Federación Española trabajó intensamente para convencer al joven delantero. "Enzo nació en España y tiene su vida aquí. Le encanta Brasil, pero la selección fue muy top con nosotros", confesó Marcelo, destacando además el trato recibido y el proyecto deportivo presentado al futbolista.

El brasileño también dejó una frase que no ha pasado desapercibida: "Él se debe sentir feliz y cómodo en la decisión, pero es suya". Una declaración que muchos interpretan como el respaldo definitivo a la apuesta de Enzo por España.

Brasil no se rinde con la joya madridista

Aunque Enzo ya viste la camiseta de España, en Brasil siguen muy atentos a su evolución. El delantero del Real Madrid es considerado uno de los talentos con mayor proyección de su generación y la federación brasileña no pierde la esperanza de convencerle en el futuro.

Mientras tanto, España quiere blindar cuanto antes a su nueva perla. El seleccionador Sergio García lo incluyó recientemente en la lista de 20 jugadores convocados para disputar el Campeonato de Europa sub-17 que arrancará el próximo 25 de mayo en Estonia.

La apuesta de la Federación es total. Consideran que Enzo puede convertirse en uno de los nombres importantes del fútbol español en los próximos años.

El nuevo Vieira ya deslumbra en el Real Madrid

Enzo también sigue creciendo a pasos agigantados dentro de la cantera blanca. En enero firmó su primer contrato con el Real Madrid y actualmente ya forma parte oficial del Juvenil B, una muestra clara de la confianza que existe en Valdebebas sobre su potencial.

Muchos dentro del club ven en él un perfil distinto al de Marcelo, pero con una personalidad y una calidad capaces de marcar diferencias. Su evolución recuerda a otros jóvenes talentos que recientemente dieron el salto con España, como Dean Huijsen o Samu Omorodion.

El madridismo, mientras tanto, empieza a ilusionarse con una idea que hace no tanto parecía imposible: que otro Vieira vuelva a hacer historia en el Real Madrid.