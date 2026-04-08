Marcelo se sincera: "Era más difícil defender a Messi que a Cristiano"

Marcelo Vieira atendió a Romário en su canal de Youtube. El exfutbolista y político brasileño se abrió un canal para hacer entrevistas. Es ampliamente considerado uno de los mejores delanteros de todos los tiempos. Marcó más de 700 goles para sus clubes y su país y es uno de los únicos cinco jugadores que han marcado 100 goles con tres clubes diferentes.

Esta vez, recibió a otra leyenda: el exlateral del Real Madrid. Marcelo, que se retiró en 2025 tras dejar Fluminense un año anterior, se abrió en banda para repasar su trayectoria. Con 5 Champions, 6 ligas, 3 Supercopas de Europa, 4 Mundial de Clubes, 2 Copas del Rey, 4 Supercopas de España y otros títulos internacionales, Marcelo lo ha ganado absolutamente todo.

Pero si hay un título que se le resiste, es la Copa del Mundo. Marcelo nunca ha ganado un Mundial y, de hecho, sufriño una eliminación muy dura en 2014 tras ser goleado por 1-7 ante Alemania. La selección germana de Joaquim Löw fue el 'culpable' de su noche fatídica. Marcelo calificó el encuentro como el peor partido de su carrera: “La lesión de Neymar la sentimos. Ellos estaban muy bien organizados, jugaron de maravilla. Fue como una pesadilla de la que quieres levantarte", confiesa.

La complejidad de Messi

Durante su carrera, Marcelo ha jugado con numerosos 'cracks' Mundiales. Compartió vestuario con Neymar (en Brasil) y con Cristiano Ronaldo (en el Real Madrid). Sin embargo, a pesar de ser uno de los grandes aliados del crack portugués, tras retirarse, considera que Messi fue superior a Cristiano. "Messi era increíble", empieza diciendo el exjugador del Real Madrid.

"Lo sigo buscando todavía. Era más técnico y entendía todas las facetas del juego y posiciones. Sabe cómo colocarse cuando llega el balón. También sabe a donde ir cuando un compañero se le acerca", se sincera.

También evocó la importancia de Roberto Carlos, quien lo recibió con cercanía y facilitó su llegada al club junto a su familia, marcando un momento clave en su carrera profesional.

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Con un total de 546 encuentros disputados, Marcelo se sitúa como el segundo jugador con más apariciones en la historia del equipo, únicamente superado por Karim Benzema.