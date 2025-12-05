Marcelo: "Mi hijo me pregunta si era difícil defender a Messi"

Marcelo Vieira fue uno de los encargados de intentar frenar a Leo Messi en la larga lista de clásicos que se disputaron cuando el argentino brilllaba con luz propia vistiendo la elástica del FC Barcelona. El '10' culer y el brasileño coincidieron en los terrenos de juego durante 15 largas temporadas en las que se vieron las caras en 33 ocasiones.

Es el sexto futbolista al que más veces se ha enfrentado por detrás de Sergio Ramos (44), Diego Godín (43), Benzema (41), Cristiano Ronaldo (36) y Jesús Navas (34). El balance, evidentemente, es favorable para Leo Messi, quien sumó un total de 16 victorias, siete empates y diez derrotas. El argentino vio puerta 24 veces, mientras que el defensa sumó un tanto.

En una entrevista concedida a 'Marca', preguntado por cómo fue defender a Messi, Marcelo respondió: "Difícil, hasta hoy le estoy buscando. Es que es buenísimo, y para el fútbol... Yo siempre hablo con mis hijos, con el más pequeño un poco más, que con el tema de las redes sociales pasa muchos vídeos. Él conoce muchos jugadores antiguos, leyendas del fútbol, y siempre pasan muchos vídeos de Cristiano, de Messi. De vez en cuando me pregunta '¿Oye, era muy difícil?', y le digo 'mira los vídeos, a ver si era difícil'. Yo tuve la suerte de jugar en esta época maravillosa, de Messi, de Cristiano, de jugadores así. Pude jugar contra él, es una cosa que se queda en la memoria, cosas bonitas.

También se refirió a los clásicos contra el Barça durante la época de Pep Guardiola y Jose Mourinho. "Buah, eran maravillosos, porque ahora mismo hablo con Iker, con Piqué, con Puyol... Nos matábamos en el campo, pero es algo que hemos vivido y algo bonito. Las peleas, los problemas que hemos tenido son cosas del fútbol, pero con mucho respeto, siempre intentando defender al Real Madrid y ellos al Barça. Cosas que pasan en el fútbol, pero yo creo que fue una época que va a quedar en la historia, sí", rememoró.