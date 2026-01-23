Marcelino: “El cambio en el banquillo del Madrid es bastante sorprendente”

El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, calificó este viernes como “bastante sorprendente” la destitución por parte del Real Madrid del técnico Xabi Alonso, ya que recordó que cuando sucedió el equipo madridista estaba inmerso en todas las competiciones.

“Es verdad que habían perdido un título (Supercopa de España), pero compitiendo contra el Barça y con opciones hasta el final”, recordó en rueda de prensa el asturiano, que añadió que el Real Madrid cuenta con un “potencial individual enorme”, si bien su rendimiento colectivo ha tenido “altibajos”.

“Ahora llega un entrenador nuevo y siempre hay una activación de los jugadores, no sé si de todos, de parte o de algunos”, deslizó el entrenador, que incidió en que el Real Madrid cuenta en su plantilla con un futbolista “absolutamente diferencial”, en referencia a Mbappé, y otros “muy importantes y de altísimo nivel individual”.

“Cuando tienen ese día concentrados, intensos y colectivos pueden ganar a cualquiera”, señaló Marcelino, que pese al potencial de Madrid afirmó que el Villarreal se siente capacitado “para ponerle las cosas difíciles”.

Marcelino no desveló qué jugador, ante la baja por sanción de Mouriño, ocupará el lateral derecho de su equipo y confirmó que Pape Gueye, recientemente proclamado campeón de África con Senegal, está en disposición de ser titular.

Marcelino García Toral (i), entrenador del Villarreal, y Álvaro Arbeloa (d), que abraza a Vinícius, técnico del Real Madrid. / Gabriel Utiel / Agencias

“Viene feliz, de competir y con un subidón anímico importante”, aseguró Marcelino, que admitió estar “muy decepcionado” con el papel de su equipo en la Liga de Campeones.

“No esperaba rendir a un nivel tan bajo y me siento el máximo responsable”, dijo el asturiano, quien confió en que la derrota ante el Ajax no deje secuelas anímicas en su equipo.

“Siempre que el equipo se ha dado un porrazo en la Liga de Campeones se ha levantado. Nos viene un partido súper atractivo y tenemos que reunir energía y un estado de ánimo favorable”, incidió.

Marcelino no quiso opinar sobre las polémicas de jugadores del Real Madrid y tampoco sacó conclusiones del trabajo de Álvaro Arbeloa “porque ha pasado poco tiempo”.

“Cada entrenador da sus matices, pero tampoco hay muchísimas diferencias con lo anterior. Con espacios son jugadores determinantes”, explicó el entrenador, que indicó que para ganar a un equipo del nivel del Madrid les tiene que salir "el partido perfecto" y que a su rival no.

El Villarreal ya está eliminado de la Champions. / Associated Press/LaPresse / LAP

“Además, tienes que ser eficaz porque si no es imposible ganar”, añadió el asturiano, que avisó de que el Villarreal deberá “aumentar” su nivel de los dos últimos partidos para tener posibilidades de sumar los tres puntos en el encuentro correspondiente a la vigésima primera jornada de LaLiga EA Sports (Primera División).

También explicó que es vital cuidar los detalles, como “expulsiones o penaltis” que se han repetido este curso en los partidos ante los equipos grandes.

Marcelino justificó las salidas de Ilias y Solomon, y recordó que no estaban disfrutando de minutos, y se mostró abierto a reforzar el equipo si el club encuentra un jugador que pueda elevar el nivel.