Marc Cucurella: “Ha sido muy emocionante enseñar un trofeo que ha sido histórico para España y que ha costado mucho conseguir. Siempre voy a recordar ese momento"

Marc Cucurella se presentó al Santiago Bernabéu de una forma que pocos pueden hacer: enseñando el trofeo de la Copa del Mundo a su afición. Pese a que el Mundial lo ganó siendo jugador del Chelsea, Cucurella ya forma parte de la plantilla del Real Madrid y quiso enseñar un trofeo que es de todos.

El lateral zurdo se mostró muy contento, con una sonrisa entre mejillas pero bastante nervioso. Claro, una Copa del Mundo no la ganas todos los días. Cucurella incluso demostró su personalidad al coger del brazo a Oyarzabal, compañero de la selección española, para que también pudiese mostrar la copa.

Nervioso y feliz

"Estaba más nervioso que en el partido", decía, entre risas. "Ha sido muy emocionante y enseñando un trofeo que ha sido histórico para España y que ha costado mucho conseguir. Siempre voy a recordar ese momento", comentaba.

El lateral fue presentado por el Real Madrid el pasado lunes, por el que el club blanco ha pagado 55 millones de euros fijos que pueden llegar a ser 60. "Estoy muy feliz. Más no se puede pedir. Poco a poco conociendo mi nuevo club y mi nueva ciudad. El domingo tenemos otro partido y ojalá hacer el tres de tres", decía, haciendo referencia que han sido unos días intensos para el jugador.

Suplente, pero a un alto nivel

Una vez saltó al césped, como revulsivo, esta vez en el minuto 45' (ante el Espanyol debutó en el 67'), estuvo fino con balón. Entró por Álvaro Carreras, que tenía tarjeta amarilla, e hizo un gran partido.

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No arrancó de inicio por decisión técnica. Mourinho considera que lleva pocas semanas integrado al grupo y el cuerpo técnico prefiere avanzar progresivamente antes de entregarle la titularidad.