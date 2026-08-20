Marc Cucurella, sobre Mourinho: "Quiere que entrenemos como Cristiano Ronaldo. Incluso le usa como referencia de lo que debería ser un jugador del Real Madrid"

El Real Madrid se prepara para el primer partido de liga ante el Espanyol una vez terminada la pretemporada y con el objetivo de sumar el primer título después de dos temporadas en blanco y con un vestuario roto.

Para ello han traído algunos nombres interesantes en todas las líneas, como Bernardo Silva o Yan Diomande, aunque la afición sigue lamentando que Rodri escogiera al Barça y les dejara sin la pieza fundamental que cementaría la defensa con el ataque.

Yan Diomande, el fichaje estrella del Real Madrid / Real Madrid

Otra de las nuevas incorporaciones es el lateral zurdo Marc Cucurella, que llegó procedente del Chelsea por 55 millones de euros. También es nuevo el técnico, José Mourinho, en quien Florentino ha confiado para frenar el vendaval azulgrana, misma estrategia que ya siguió en la década anterior, con un éxito cuestionable.

Para ello, la preparación física es clave y el portugués parece que se ha esmerado especialmente en este aspecto, según comenta el mismo futbolista catalán: "Mourinho quiere que entrenemos como Cristiano Ronaldo. Incluso hasta ahora, le usa como referencia de lo que debería ser un jugador del Madrid", reconoce en 'Marca México'.

Cristiano Ronaldo, la leyenda más grande en la historia del Real Madrid. / ·

Cristiano dejó una sombra muy larga en el club, marchándose como el máximo goleador histórico, y sumando que es compatriota del entrenador no sorprende en absoluto esta referencia directa.

En la distancia corta, 'Cucu' reconoce a 'RMTV' que 'Mou' "le ha transmitido mucha confianza, mucha tranquilidad" y "que en el campo hagamos lo que sabemos, disfrutar, y lo que queremos todos, que es ganar y que sea un gran año", algo que en la capital están deseando que se cumpla tras el periplo que están viviendo en los últimos años.

Marc Cucurella: "Es un orgullo no mucha gente puede decir que ha vestido esta camiseta. / RMTV

El lateral regresa a España después de cinco años en Inglaterra. El primero lo pasó en Brighton y el resto, en Londres. Cuatro años en los que se ha coronado campeón de la Conference League, un premio menor para un club con el peso del Chelsea, y un Mundial de Clubes, conseguido en Estados Unidos durante el verano de 2025.

"Es un orgullo. Creo que no mucha gente puede decir que ha vestido esta camiseta. Hemos visto a grandes leyendas, es un club con mucha historia, el más grande de Europa. Estar hoy aquí es un privilegio, un honor y sobre todo un premio a todo ese esfuerzo que he tenido que hacer en mi carrera", comentaba al medio del club en su primer entrenamiento en Valdebebas.